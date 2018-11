Plante de grădină: Caryopteris sau Barbă albastră 8 Flori în nuanțe de violet deschis, cu parfum de toamnă

Barbă Albastră este un arbust ornamental de talie mică, cu o creștere ușoară. Acest soi formează un arbust stufos, bogat în tulpini și frunze decorative care cresc sub formă lanceolată în nuanțe de verdegri. Florile sunt mici și cresc pe lungimea tulpinilor, în grupuri, în nuanțe de violet deschis. Ele sunt o atracție pentru albine și fluturi. Barbă albastră este un arbust foarte decorativ prin port, aspect, frunze și flori care creează imagini atrăgătoare în aranjamentele decorative din grădini și parcuri. Se plantează în ronduri, pe lângă borduri, trotuare și în aranjamente decorative mixte oferind imagini naturale în orice gradină. Arbustul înflorește în luna august și flori noi apar până la sfârșitul lunii septembrie. Barba Albastra crește cel mai bine în locuri însorite și preferă soluri fertile cu un drenaj bun. Arbustul tolerează poluarea din zonele urbane. Va da un plus de frumusețe și va pune în valoare un trandafir cățărător cu flori portocalii sau roz, trandafirii fiind și ei mari iubitori de soare și lumină. Neaparat trebuie tuns primăvara! Barbă albastră este un arbust peren, dar în iernile de la noi poate suferi grav din cauza frigului de afară. Cel mai bine este să fie plantat în ghivece mari pentru a fi mutat mai ușor în interior de la sfârșitul toamnei până în lunile aprilie-mai. Barbă albastră este soiul cel mai spectaculos prin întreg aspectul, dar în special prin multitudinea de flori. Barbă albastră nu este un arbust pretențios. Se dezvoltă bine în orice fel de pământ de flori. Important este să asigurați un drenaj bun ghiveciului prin așezarea la baza a unui strat de pietriș. Locurile lui preferate sunt cele insorite. Nu necesită udări foarte dese decât în primul an de viață, când are o creștere destul de rapidă. Se udă numai atunci când pământul este uscat la suprafață. Tunderea se face drastic, se lasă chiar mai puțin de o treime din lungimea ramurilor. Numai așa veți avea o tufă compactă și flori mai numeroase. Asta pentru că florile se dezvoltă numai pe ramurile noucrescute. Iarna, iți pierde frunzele și intră într-o binemeritată perioada de repaus. Poate fi păstrat în încăperi mai puțin încălzite și va fi udat numai o dată sau de două ori pe lună. Arbustul se înmulțește ușor prin semințe. Semințele căzute pe pământ dau naștere plantelor noi. Se poate înmulți și prin butași, care se pun la înrădăcinat protejați de sticle de plastic.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU