Idei de afaceri: zmeura galbenă

Considerata medicamentul pământului, zmeura este căutata nu doar pentru conținutul ridicat de vitamine, ci și pentru gustul unic. Un soi cu totul special este zmeura Citria, cea de culoare galbenă.Consumatorii au aaacum de ales între tradițiomala zmeura roție, cea neagră ori galbenă. Dacă vrem să încercăm un fruct excelent la gust, aspect și proprietăți nutritive, zmeura galbenă este ideală! Zmeura galbenă este o alegere inspirată și pentru fermieri, promițând o afacere de succes. Mai laes că plantația de zmeură galbenă nu necesită tratamente speciale, este rezistent la oscilatiile de temperatura și are o înflorire medie. Fructele de zmeur galben sunt foarte dulci și au un parfum intens. Ele pot fi consumate proaspete, congelate sau sub forma de sucuri, ceaiuri, jeleuri sau dulcețuri. Datorită aspectului inedit, zmeura galbenă este apreciată și de maeștri cofetari, fiind un ingredient aspectos și cu o culoare cel putin interesantă. Preferate: locurile însorite, ferite de excesele de apă, de vânturile puternice și reci Pentru cele mai mari randamente în plantația de zmeur, specialiștii recomandă locurile însorite sau cu umbră parțială și ferite de excesele de apă, dar și de vânturile puternice și reci. Pentru a se dezvolta în condiții optime, soiul Citria, la fel ca restul soiurilor de zmeură, are nevoie de o sursă de apă, un teren nisipo-lutos, expus la lumină și ferit de vânt. Zmeurul galben suporta bine temperaturile caniculare dar și pe cele foarte scăzute. Zmeura este o plantă perenă și rădăcina ei trăiește mai multi ani. Retezarea și micșorarea tulpinilor sunt necesare pentru menținerea densității optime a rândurilor de plante. Pentru a obține plante sănătoase și recolte bogate, este necesară o cantitate optimă de apă. Dimensiunea fructelor la recoltare este direct influențată de cantitatea de apă disponibilă în sol. Se recomandă irigarea prin picurare. Plantarea se face în perioada de repaus vegetativ (toamna și primăvara) dacă solul nu este înghețat, iar temperatura aerului depășește 5 grade Celsius. Recoltarea fructelor se face eșalonat la maturitate de consum în intervalul iunie-septembrie. Perioada de coacere la soiul Citria este timpurie, din luna iunie până la sfârșitul vegetației. Zmeura galbenă este un soi de vigoare mijlocie, foarte productiv, cu maturitate în a doua jumatate a lunii iunie și începutul lunii iulie. Fructele de zmeur galben se caracterizează prin dimensiuni medii spre mari. Forma lor este compactă, aproape sferică, iar culoarea este galben spre portocaliu. Este un soi ușor de cules, rezistă la transport, are un aspect comercial deosebit. Beneficii pentru sănătate Zmeura galbenă este o adevarată colectie de minerale: mangan, magneziu, calciu, zinc, potasiu, fosfor, toate în forme usor asimilabile, plus vitaminele A, B1, B2, D si P, dar mai ales vitamina C, prezentă în cantități impresionante. Zmeura galbenă, la fel ca restul soiurilor de zmeură, are proprietăți anticancerigene, previne obezitatea și diabetul zaharat, îmbunătățește vederea, previne constipatia, ajută la refacerea florei intestinale, îmbunătățește memoria și întârzie îmbătrânirea cognitivă, menține inima sănătoasă, este benefică pentru sănătatea și frumusețea pielii. Datorita acestor proprietăți, zmeura este considerată un fruct complet și necesar în alimentația zilnică.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU