Piatra Neamţ: Primarii din 7 municipii au semnat actul constitutiv al celei mai mari asocieri administrative

Ieri, la Piatra Neamţ, s-a semnat actul constitutiv şi statutul celei mai mari structuri asociative la nivel regional, „Moldova se dezvoltă!”, în prezenţa primarilor de Piatra Neamţ, Iaşi, Suceava, Botoşani, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, Roman. Dragoş Chitic, Piatra Neamţ: „Vreau să le mulţumesc colegilor mei pentru prezenţa la Piatra Neamţ. Este un moment important pentru noi, pentru Asociaţia „Moldova se dezvoltă”. Primul pas s-a făcut în decembrie, a urmat o perioadă în care în fiecare din cele 7 consilii locale am semnat înfiinţarea acestei asociaţii. Vom reuşi împreună să dezvoltăm regiunea Moldovei şi fiecare localitate. Suntem 7 membri fondatori. Obiectivul nostru principal este atragerea de fonduri şi ne vom orienta cu prioritate spre fondurile europene care, sperăm, să fie prinse în viitorul exerciţiu financiar. Le mulţumesc încă o dată colegilor mei pentru că au acceptat ca Piatra Neamţ să le fie gazdă. Va fi o activitate intensă în perioadă. Să fie într-un ceas cu noroc!” Primarul Municipiului Piatra-Neamț, DRAGOȘ CHITIC; Primarul Municipiului Iași, MIHAI CHIRICA; Primarul Municipiului Suceava, ION LUNGU; Primarul Municipiului Roman, LUCIAN MICU; Primarul Municipiului Botoșani, CĂTĂLIN FLUTUR; Primarul Municipiului Vatra-Dornei, ILIE BONCHEȘ; Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, MIHĂIȚĂ NEGURĂ Mihai Chirică, Iaşi: „Este un moment istoric, este pentru prima dată când 7 municipii din Moldova se asociază pentru un scop comun. Moldova se dezvoltă este o platformă(…).Faptul că nu avem infrastructură ca alte regiuni, se datorează şi faptului că nu am avut o voce comună. Reprezentăm 1 milion de locuitori, oraşele cele mai mari din punct de vedere administrativ. Nu ne-am apucat de autostradă, nici de spitalul regional, nu avem centurile ocolitoare pe municipii (…) deci, un motiv în plus să ne asociem. Cum spunea şi domnul primar Chitic, sperăm să nu rămânem numai noi, sperăm să ni se alăture şi ceilalţi primari”. Ion Lungu, Suceava: „Faptul că am semnat actul constitutiv şi statutul vom putea face funcţională această asociaţie „Moldova se dezvoltă”. Este momentul oportun să înregistrăm cât mai repede această asociaţie, prima temă sunt fondurile europene, şi pentru aceasta vom face o strategie de dezvoltare integrată, unitară. Mă bucur că am reuşit să ne întâlnim la Piatra Neamţ, astăzi şi, prin rotaţie, ne vom întâlni în toate oraşele”. Cătălin Flutur, Botoşani: „Ca primar cu state mai vechi am văzut cum vin fondurile europene şi ştim fiecare ce am făcut(… ) am plecat cu toţii la drum. Eu am spus şi în decembrie, ne-a ajuns cuţitul la os! Am dat peste un guvern total ineficient, care nu a făcut absolut nimic, iată că se termină exerciţiul financiar actual şi noi nu am reuşit să cheltuim nici un ban din banii care neau fost alocaţi, bani singurii care ne-au scos la lumină după intergrarea în UE. Am spus că ne luăm soarta în mâinile noastre, este o asociaţie absolut eligibilă. Interesele noastre sunt comune, noi vorbim de problemele noastre, de felul cum sunt legate oraşele noastre”. Mihăiţă Negură, Câmpulung Moldovenesc: „(…)Făcând parte din această asociere şi noi să putem accesa fonduri în sesiunea 2021-2027. venind încoace, ca timp, am făcut 4 km în 35 minute. (…)Să accesăm fonduri europene pentru centuri ocolitoare”. Lucian Micu, Roman: „Sunt foarte fericit că am reuşit să ducem la îndeplinire acest proiect, cel puţin din punct de vedere formal. Munca abia începe pentru noi, la nivelul acestei regiuni vom începe să identificăm proiectele care ne unesc şi care pot fi susţinute în viitorul exerciţiu financiar. Să nu se mai facă nişte ghiduri generale prin nişte ministere care nu corespund nevoilor noastre reale, pe care noi, ca primari le cunoaştem cel mai bine. Faptul de a avea reprezentanţă la Bruxelles să fie unul din principalele noastre obiective. Fiecare dintre comunităţile noastre vom accesa proiectele noastre individuale, însă proiectele integrale vor schimba faptul că suntem zona cea mai săracă”. Ilie Boancheş, Vatra Dornei: „Sunt mândru şi eu că pot face parte din această asociere, vreau să le mulţumesc colegilor mei că am pornit la acest drum. Am convingerea că cele 7 acceleraţii ale motorului nostru ne vor duce la proiecte importante comune şi pentru fiecare localitate”. Moldova se dezvoltă este o asociaţie în dinamică, flexibilă. Sunt 7 primari liberali şi unul cu apartenenţă politică incertă (Iaşi). O parte din primarii PSD invitaţi la asociere, s-a opus.