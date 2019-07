Percheziţii făcute de poliţişti la locuinţele a două persoane din Neamţ, suspectate de tâlhărie şi furt

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani au pus în executare două mandate de percheziţie domiciliară, emise de Judecătoria Botoşani, la locuinţele unui bărbat de 35 de ani şi a unei femei de 21 de ani, ambii din judeţul Neamţ, se arată într-un comunicat de presă transmis, luni, de IPJ. Potrivit sursei citate, în urma probatoriului administrat a rezultat că, la data de 10 iunie 2019, cele două persoane, sub pretextul că sunt reprezentanţi ai unei companii de utilităţi, au pătruns fără drept în locuinţa unui bărbat de 79 de ani, din comuna Corni şi, prin folosirea de acte de violenţă, au sustras suma de 1.800 de lei. Ulterior, la data de 29 iunie 2019, folosind acelaşi mod de operare, însă fără să exercite acte de violenţă asupra victimei, cei doi au pătruns fără drept în locuinţa unei femei de 93 de ani din comuna Prăjeni, de unde au sustras suma de 17.000 de lei. Cu ocazia percheziţiilor, la locaţiile vizate au fost identificate şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe telefoane mobile şi sume de bani (peste 70.000 de lei şi 4.000 de euro). “Faţă de cei doi suspecţi s-a emis ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore, aceştia fiind introduşi în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Botoşani, urmând ca în cursul zilei de astăzi (luni n.r.) să fie prezentaţi instanţei de judecată cu propunere de luare a unei măsuri preventive. În cauză se continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunilor de tâlhărie calificată şi furt, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani”, se precizează în comunicatul IPJ. Acţiunile Poliţiei au beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei de Operaţiuni Speciale din cadrul IGPR şi Biroului de Analiză a Informaţiilor Botoşani.