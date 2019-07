Președintele PNL Neamț Mugur Cozmanciuc: Ne vom implica și vom oferi ajutor și asistență pro bono în problema Cheile Bicazului!

Președintele PNL Neamț Mugur Cozmanciuc, senatorul PNL Eugen Țapu Nazare și consilierul local Piatra Neamț Mihai Obreja au susținut vineri, 12 iulie, o conferință de presă unde au vorbit despre problemele din județul Neamț, din domeniul Educației, al Infrastructurii Rutiere și cazul Cheile Bicazului

Redăm mai jos principalele declarații făcute de președintele PNL Neamț Mugur Cozmanciuc, de senatorul PNL Eugen Țapu Nazare și de consilierul local Piatra Neamț Mihai Obreja:

Mugur Cozmanciuc președintele PNL Neamț:

Cheile Bicazului: Pe alocuri subiectul a fost tratat superficial și vreau să trag un semnal de alarmă ca să fie tratat corect. Trebuie să avem o abordare corectă, fundamentată. PNL Neamț se pune la dispoziție în toate formele corecte ca finalul să fie unul corect, pozitiv pentru județul Neamț. Nu vreau sa intru într-o zonă a declarațiilor politice – extreme, dar consider că acest teritoriu, această zonă, trebuie să fie în granițele naturale ale județului Neamț. Prefectura Neamț, Consiliul Județean Neamț, primăria Bicaz Chei trebuie să facă toate eforturile, diligențele necesare, ca această zonă să fie aici, unde a fost pentru întotdeuna. Dar acest subiect îl voi aborda și într-o conferință viitoare. Am avut o discuție cu domnul primar Oniga prin care i-am transmis că vrem să îi acordăm sprijin. Despre asta am vorbit și în ședința BPJ de aseară și ne-am gândit și la soluția acordării de asistență juridică fi pro bono. Totodată, noiu parlamentarii PNL de Neamț ne vom implica să ne oferim ajutorul, în limita mandatului și a legii. Toată lumea se poate implica, pentru ca această zonă, care a fost a județului Neamț, să rămână în județul Neamț.

Conducerea PNL a avut și va avea întâlniri cu președintele Klaus Iohannis. PNL susține candidatura lui Klaus Iohannis pentru câștigarea unui nou mandat de președinte al României. La începutul lunii august vă vom comunica echipa și stafful de campanie de la nivel județean, iar obiectivul este să câștigăm alegerile.

În PNL Neamț există preocupare pentru desemnarea candidaților la alegerile locale, cât și pentru candidatul la primăria Piatra Neamț. Am discutat aseară cu colegii din BPJ PNL Neamț despre asta, dar nu am stabilit un calendar ferm. În toamnă vom face desemnarea și nominalizările. Pentru moment toți cei care vor să se înscrie în cursa pentru primăria Piatra Neamț pot să scrie o declarație de intenție și un program politic, pe care le pot depune în vederea analizării de către cei din Biroul Politic Județean.

Cât despre o posibilă viitoare colaborare cu cei de la USR nu au existat până acum discuții pe această temă, din ce știu nici la nivel național, nu doar județean. Dar nu excludem o discuție, fondul și forma finală nu o putem anticipa acum.

Colegii europarlamentari au obținut funcții importante în Parlamentul European.

Europarlamentarul Liberal Adina Vălean a fost aleasă președintele Comisia ITRE sau ca să traducem, Comisia de Industrie, Energie și Cercetare. Una dintre cele mai importante Comisii de la nivelul Parlamentului European.

PNL a obținut poziții de vicepreședinți în Comisii extrem de importante, cum este Comisia ENVI și Comisia AGRI.

Europarlamentarul Cristian Bușoi a fost ales vicepreședinte al Comisiei pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară din Parlamentul European! – Comisia ENVI

Eurodeputatul liberal Daniel Buda (grupul PPE) a fost ales vicepreşedinte al Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală (AGRI) din Parlamentul European. COMISIA AGRI

De asemenea, într-o zonă extrem de importantă, mai ales că este vorba de o zonă unde există extrem de multe probleme, care trebuie îndreptate în legislația europeană, avem coordonatorul grupului PPE din cadrul Comisiei TRAN , Comisia de transporturi, în persoana lui Marian-Jean Marinescu.

Totodată, PNL a obținut poziții importante la nivelul Grupului PPE – unde vicepreședintele PPE la nivelul Parlamentului European este Siegfried Mureșan, care a fost ales pe locul al treilea ca număr de voturi și este unul dintre cei mai importanți lideri ai PPE la nivelul Parlamentului European.

Europarlamentarul Rareș Bogdan este liderul grupului român din cadrul PPE și membru în comisia LIBE, unde se discută susținerea Laurei Codruța Kovesi pentru funcția de procuror general european.

Eugen Țapu Nazare – senator PNL Neamț:

La mai puțin de un an de zile de la recepție drumul CJ 157C, care face legătură între comuna Alexandru cel Bun și sanatoriul Bisericani este compromis, pe unele porțiuni o ia la vale și pe unele porțiuni se decopertează. Acest fapt ridică o serie de probleme: în acest drum s-au investit foarte mulți bani, 12,5 milioane lei pentru 5 km de drum. Drum care a fost executat de firma cumătrului președintelui Consiliului Județean Neamț, firmă care și-a crescut enorm cifra de afaceri în ultimii ani și despre care știm că este abonată la lucrări pe bani publici. Nemțenii trebuie să știe dacă s-a făcut studiul geotehnic înainte de începerea lucrărilor? Dacă nu, de ce președintele CJ Neamț nu a comandat acest studiu geotehnic înainte de începerea lucrărilor? Probabil s-a grăbit să îi atribuie un nou contract cumătrului personal. Nu pot să văd că… practic PNL nu poate sta impasibil la bătaia de joc care se întâmplă cu cheltuirea banului public. Noi cei 3 parlamentari PNL de Neamț am decis să îl sesizăm pe ministrul Dezvoltării în această problemă, pentru că ministerul a finanțat lucrările la acest drum. Prin înființarea acestei comisii președintele CJ Neamț își recunoaște propria incompetență. Înainte de a face politică suntem nemțeni, contribuabili, și suntem interesați de cum sunt administrați banii publici! Am constat că este un dezastru în managementul și administrarea banului public! Președintele CJ Neamț a declarat că prioritățile sale au fost infrastructura rutieră a județului, Sănătatea și Educația. Dar dacă ne uităm la drumurile județene – majoritatea arată deplorabil, catastrofal, pot să numeri pe degete drumurile pe care poți circula normal, și majoritatea dintre cele pe care poți circula normal sunt cele la care nu a intervenit actuala conducere a județului, pentru că le strica și mai mult!

Drumul județean care face legătură între Piatra Neamț și Mărgineni este dezastru, iar Consiliul Județean ar trebui să înceapă lucrările. Cred că au tot amânat intenționat ca cetățenii să înjure primăria Piatra Neamț, deși responsabilitatea este exclusiv a CJ Neamț.

Și mai sunt și alte exemple de drumuri județene care sunt praf: cele care face legătura între Gâdinți – Bahna, Timișești – Drăgănești, Boghicea, Secuieni și alte exemple.

O să amintesc doar o parte din drumurile județene administrate de Ionel Arsene,

cum altfel decât foarte prost:

● DJ 159B Hociungi-Bahna este lăsat de mulți ani într-o stare de deteriorare,

fiind distrus și plin de gropi;

● DJ 159 Racova-Băcești, care trece prin satul Izvoare și care este plin de mâl,

iar șanțurile colmatate;

● DJ 2017A, Boghicea-Nistria, o porțiune de 7,6km de drum distrus din cauza

ploilor;

● DJ 155B de la Drăgănești spre limita cu județul Suceava este pietriș, la fel și

cei 6km de drum județean de la Timișești spre Drăgănești;

● DJ 159 și DJ 207D Icușești-Bătrânești, actualmente drum de piatră, deși s-au

tot făcut proceduri pentru scoaterea la licitație;

● DJ 157 pe teritoriul comunei Secuieni care distruge autobuzul școlar din

cauza pietrișului neconform care este turnat pe străzi;

● DJ 201C, actualmente pietriș, deși s-au făcut SF-uri, studii Geo, chiar și deviz

de lucrări în 2018.

La Sănătate tot dezastru. La Spitalul Județean cu greu personalul medical își poate desfășura activitatea din cauza condițiilor de lucru, mancarea pentru pacienți este execrabilă. Am făcut mai multe sesizări la ministerul Sănătății. Totodată, am început eu un sondaj pe Facebook și rezultatele arată că aproximativ 95% dintre cei care au răspuns cred că vinovat de starea Spitalului Județean este președintele CJ Neamț. Sondajul a fost preluat de o publicație online și peste 2500 de nemțeni îl consideră responsabil de situația spitalului pe președintele CJ Neamț.

În concluzie, președintele CJ Neamț nu că nu și-a făcut niciuna din prioritățile anunțate, dar a învățat, de la cei de la București, să minta prin omisiune!

PSD azi ne spune că avem azi cea mai mare creștere din UE și se oprește aici (4,1%)! Dar nu spune că avem și cea mai are inflație (4,6%) și cel mai mare deficit comercial din UE. Practic, România este în acest moment pe minus cu 15,1 miliarde pe euro. Nu au bani nici să treacă strada domnii de la guvern, de asta Teodorovici face împrumuturi haotice, la dobânzi mai mari decât Grecia, și din aceste împrumuturi se plătesc pensii și salarii nu sunt băgați în investiții.

Investițiile sunt la un minim istoric – în 2018 erau la sub 3% din PIB, iar anul asta sunt și mai mici!

Mihai Obreja – consilier local PNL Piatra Neamț: