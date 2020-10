Președintele PNL Neamț Mugur Cozmanciuc, senatorul Eugen Țapu Nazare și primarul ales al municipiului Piatra Neamț Andrei Carabelea au susținut marți, 29 septembrie, o conferință de presă în care au prezentat principalele direcții ale liberalilor la nivelul județului Neamț. Totodată, au făcut o serie de precizări după alegerile locale din data de 27 septembrie legate de viitoarele colaborări și proiectele care vor fi implementate la nivelul municipiului Piatra Neamț și al județului Neamț.

Redăm mai jos principalele declarații care au fost făcute: Mugur Cozmanciuc – Președintele PNL Neamț

Proiectele pe care le-am propus în campanie le vom implementa, vom continua ceea ce am început. Vreau să le mulțumesc tuturor nemțenilor care au fost la vot, în mode special celor care au votat pentru PNL. Îi felicit pe colegii mei, dar mai ales pe doi colegi care au arătat că se poate: Dănuț Arghiropol, de la Bozieni, care a obținut o victorie spectaculoasă. Îl felicit și pe Andrei Carabelea care a arătat că se poate. Felicitări tuturor colegilor care au fost aleși primari, dar și celor care s-au implicat în campanie. PNL Neamț a obținut 33 de mandate de primari. Până nu se vor finaliza rezultatele și numărătoarea voturilor, nu o să facem alte aprecieri pe numărul de voturi. Noi suntem pregătiți și mergem mai departe. PNL este deschis pentru orice formă de colaborare cu cei care vor vrea să facă opoziție față de modul medieval de a gestiona lucrurile pe care PSD și reprezentanții săi l-au avut până acum. Avem interes ca aceste proiecte să fie implementate și vor fi implementate. Dragoș Chitic nu poate fi inclus in nicio formă de colaborare. Nu vom avea niciun fel de colaborare cu persoane care au avut o atitudine incorectă și imorală față de PNL. Domnul Chitic este o persoană care a trădat PNL și a avut un parteneriat clar cu Ionel Arsene. Eu vă spun că direcția PNL va fi una simplă, clară, transparentă, aceea de a implementa toate proiectele promise în campanie pentru județ și Piatra Neamț. Vor fi 4 ani de muncă, în care PNL va avea o politică transparentă și asumată împotriva tuturor celor care au ținut județul în sărăcie și subdezvoltare. Legat de implementarea votului în două tururi: Am avut această preocupare și o vom avea și pe viitor. Sperăm că vom găsi soluții, să avem majoritate ca legea electorală să permită aplicarea formulei alegeri locale în două tururi. Care să fie susținută în parlament după alegerile parlamentare. Legat de limitarea mandatelor pentru primari și președinți de Consilii Județene: Este o discuție care a fost purtată de multe ori. Această modificare este în analiză și în multe țări din Europa. Eu personal susțin asta. Cum comentați prezența la vot în județul Neamț? (30% mediul urban – 60% rural) Este rezultatul a 30 de ani de politică și administrație în România. Ce trebuie să facem pentru a schimba asta? Mesajul este unul clar și simplu: munca pe care trebuie să o facem pentru creșterea interesului tuturor oamenilor de a veni la vot. Am vorbit cu colegii mei primari Andrei Carabelea, Leonard Achiriloaei, Vasile Pavăl și am spus că trebuie să facă din timpul mandatului consultări publice când iau decizii majore. Este primul pas pentru a crește interesul cetățenilor față de procesul electoral. Al doilea pas are legătură cu modificarea legislației electorale astfel încât fiecare cetățean să simtă că votul lui contează. Colaborare cu PMP: Principiul este acela de a asigura o transparență decizională pentru dezvoltarea municipiului și a județului. Nu excludem colaborări cu oameni de bună credință, care își doresc ca municipiul Piatra Neamț și județul nostru să se dezvolte, dar nu vom sta de vorbă pe ideea de sinecuri politice. Nu am început negocieri cu alte formațiuni politice. Așteptăm rezultatele oficiale, care vor consfinți momentul în care trebuie să se așeze cei care vor să facă o alternativă pentru construcția Neamțului. Cine vrea să stea de vorbă cu Ionel Arsene și PSD să își asume că vor fi în slujba unui “baron” local. Modul arhaic și medieval în care s-au luat decizii asupra banului public trebuie să dispară. Consider că rezultatele oficiale vor arăta caracterul, transparența și politica publică pe care o vor face fiecare dintre formațiunile din Consiliul Județean și din Consiliile Locale. PNL va fi transparent și va lua decizii pentru implementarea proiectelor propuse, care nu sunt futuriste ori fictive, ci realizabile și concrete.

Eugen Țapu Nazare – Senator PNL Neamț

Vreau să le mulțumesc pietrenilor care au ales între adevăr și minciună, responsabilitate și demagogie și pe Andrei Carabelea ca nou primar. PNL are numărul cel mai mare de mandate și la Consiliul Locale și la Consiliul Județean în Piatra Neamț. Ziua de 27 septembrie a reprezentat o zi istorică pentru PNL, care a devenit cel mai important partid al României. Am obținut un procent de 34% nivel național, contra 30% PSD, care relevă faptul că este pentru prima dată în ultimii 30 de ani când PNL învinge de unul singur PSD-ul. La nivel național avem peste 1300 de primari și 17 consilii județene. În județul Neamț am câștigat 33 de primării comparativ cu 25 în 2016, deci 8 în plus. Că ar fi trebuit să câștigăm mult mai multe, însă adversarii noștri politici nu s-au dat în lături de la nimic pentru a-și păstra jilțurile – mă refer aici și la frauda electorală care a fost aplicată la scară largă în județul Neamț, sub coordonarea lui Ionel Arsene. Un personaj ca Arsene trebuia să fie istorie după 27 septembrie, ca să nu mai fie ținut județul Neamț în subdezvoltare și sărăcie. Despre asta a fost vorba duminică: despre dezvoltare și modernizare, despre oameni cu viziune care să implementeze proiectele pe care ni le-am propus în campanie pentru județul Neamț. Fostul primar, domnul Chitic a fost un om care a făcut mult rău PNL, care a mințit toată campania. Dacă vă aduceți aminte a declarat că a intrat în cursă că are dumnealui un sondaj care îi arăta că era în pericol ca Piatra Neamț să fie preluat de stânga. Am spus că nu e adevărat, că lupta la primărie se dă între Carabelea și Chitic. Ați văzut și dumneavoastră după rezultate, cine a avut dreptate, cine a spus adevărul și cine – nu. Excludem orice fel de colaborare cu PSD, nu vom face niciun fel de alianță la județ sau la municipiul Piatra Neamț. PSD același partid toxic, care propagă minciună și dezinformare. Echipa PNL la Neamț este una unită care a fost și va fi constituită pe termen mediu și lung. Uitați de aceste zvonuri. Vom merge în această echipă mulți ani de acum încolo. La alegerile acestea l-am propus pe Mugur Cozmanciuc, care era cea mai bună soluție. La Piatra și la Roman a obținut peste media partidului, peste ce am obținut la CJ, CL sau ce au obținut candidații la primărie. Uitați de zvonuri. PNL Neamț este o echipă puternică și unită și așa vom rămâne, pentru că asta este calea spre succes: construcția și nu altceva. La toate localitățile nu vom colabora cu PSD. Fraude electorale: Exemple de la comune Borca, terminând cu Valea Ursului și Oniceni, Bârgăuani. Am dat în lucru la juriști și vom vedea ce se poate face. În această campanie s-a umblat cu bani mulți. Am văzut în timpul campaniei un candidat care a spus că noi umblăm cu mizerii. Noi am făcut o campanie curată și asumată! “Mizeriile” nu sunt opera noastră, nu ne-am ocupat cu așa ceva, deoarece am făcut o campanie curată bazată pe proiecte. Restul sunt speculații, povești și autovictimizări. Cred că este nevoie de audit extern la primărie și la societățile din subordinea primăriei Piatra Neamț. În funcție de rezultat vom lua măsurile necesare optimizare în folosul cetățenilor.

Andrei Carabelea – candidatul PNL la primăria Municipiului Piatra Neamț

Vreau să le mulțumesc pietrenilor care au fost la vot duminică. De două ori le mulțumesc pietrenilor și nemțenilor care au votat soluția liberală. Am fost ales primar al municipiului Piatra Neamț și le sunt recunoscător pietrenilor pentru asta. Este o victorie a celor care au ales dezvoltarea. Le mulțumesc colegilor care au avut încredere și am obținut victoria, voi pune Piatra Neamțul pe harta dezvoltării. Îmi mențin angajamentul de a implementa proiectele pe care le-am propus. Îmi doresc dezvoltarea orașului, care să fie una echilibrată cu a tuturor comunităților din zonă. Voi pune preț pe respectul pietrenilor, voi dărâma barierele construite între cetățeni și primărie. Voi spori nivelul de implicare al pietrenilor în viața comunității. Sunt mii de oameni care mi-au scris zilele acestea in campanie și după anunțarea victoriei. Sunt mii de oameni care sunt deschiși și vor să contribuie la o schimbare de abordare, de paradigmă. Îmi iau angajamentul de a face în primăria trecerea într-o nouă eră, unde nu vor exista sinecuri ori nepotism. Sens giratoriu pentru antreprenorii de pe platforma industrială: În primele 3 luni voi analiza cu comisia rutieră și voi face acest sens giratoriu. Poate vom amenaja și separatoare de sens, deoarece sunt multe accidente în zonă. Trebuie să găsim formule de optimizare a traficului și pentru creșterea siguranței pietonilor. Audit la primărie: Cu siguranță se impune o analiză, vreau să găsesc soluții pentru o mai bună performanță a fiecărui angajat. Nu am niciun gând destructiv, dar fiecare om din primărie trebuie să își facă mai bine treaba. Nu exclud posibilitatea unui audit, dar neapărat se impune o analiză. Echipa de comunicare PNL Neamț