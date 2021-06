Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Târgu-Neamț au depistat în flagrant un bărbat de 48 de ani, din Târgu- Neamț, ce conducea un autoturism pe drum public, fiind sub influența alcoolului. La data de 16 iunie a.c., poliţiştii rutieri din cadrul Poliției Orașului Târgu-Neamț au depistat un bărbat, de 48 de ani, care conducea un autoturism, pe o stradă din localitatea Târgu-Neamț. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de peste 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital, unde i s-au prelevat probe biologice în vederea stabilirii, cu exactitate, a alcoolemiei. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. *** Fiţi responsabili în trafic! Consumul de alcool scade capacitatea de reacţie şi de manevrare a autovehiculului, dereglând răspunsul la stimulii optici şi auditivi. De asemenea, alcoolul scade concentrarea, atenţia, reflexele şi viteza de execuţie a mişcărilor. Poliția Română reamintește că în cazul depistării unui conducător auto aflat sub influenţa băuturilor alcoolice la volan, în funcție de concentraţia de alcool, fapta se poate încadra astfel: Contravenție: când aparatul alcooltest afişează o valoare sub 0,4 mg alcool pur în aerul expirat. Se sancţionează cu amendă şi suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile. Infracțiune: când aparatul alcooltest afişează o valoare de 0,4 mg alcool pur în aerul expirat sau mai mare. În acest caz este obligatorie recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, iar conducătorul auto este condus la o unitate sanitară şi i se întocmeşte dosar de cercetare penală. Fapta se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 5 ani sau cu amendă. Mai mult, dacă șoferul va fi condamnat pentru comiterea acestei infracțiuni, permisul de conducere se anulează! Atenție șoferi! Refuzul de vă supune recoltării probelor biologice sau testării aerului expirat nu este o soluţie, întrucât legea prevede o sancţiune cu închisoarea de la 1 la 5 ani.