INFRACȚIUNI LA REGIMUL CIRCULAȚIEI RUTIERE, CONSTATATE DE POLIȚIȘTII NEMȚENI

Polițiștii din cadrul structurilor de poliție rutieră continuă acțiunile pe principalele artere ale județului Neamț, în vederea prevenirii evenimentelor rutiere, în special a celor generate de consumul de alcool, precum și a conștientizării de către conducătorii auto a riscurilor la care se expun prin nerespectarea regulilor de circulație. La data de 23 martie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Tîrgu-Neamț au depistat în trafic un bărbat, de 35 de ani, din Țibucani, care conducea un autoturism pe o stradă din localitate, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de peste 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital, unde a refuzat prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În urma verificărilor efectuate de polițiști a reieșit că bărbatul avea reținut permisul de conducere pentru comiterea unei infracțiuni similare. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, refuzul sau sustragerea de la prevelarea de mostre biologice și conducerea unui vehicul fără permis de conducere. La data de 24 martie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz au depistat un tânăr, de 22 de ani, din Suceava, care conducea o motocicletă pe DN 17 B, în localitatea Borca, fără a fi înmatriculată. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de peste 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital, unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În urma verificărilor efectuate de polițiști a reieșit faptul că acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și punerea în circulaţie a unui vehicul neînmatriculat. La data de 24 martie a.c., polițiștii Secției de Poliție Rurală Bicaz au depistat pe DN 17 B un autoturism condus de un bărbat, de 31 de ani, din Farcașa. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de peste 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat Bărbatul a fost condus la spital, unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.