Sute de nemțeni, la Marşul pentru Viaţă 2019

23 de milioane de vieți s-au pierdut prin avort în România, în perioada 1958- 2018 «Noua propagandă susține cu fanatism ideea că avortul este un „drept al omului” și o cucerire a democrației, deși primele regimuri politice din istorie care l-au legalizat au fost cel bolșevic și cel nazist». (Marius Apopei, sociolog)

Sute de nemțeni au participat, sâmbătă, la cea de-a IX-a ediție a Marșului pentru viață, ediție desfășurată, anul acesta, sub genericul „Unic din prima secundă”. Prganizat de Protopopiatul Piatra- Neamț, prin Departamentul Pro Vita, evenimentul a avut drept scop susținerea dreptului la viaţă pentru toate fiinţele umane, începând cu momentul concepţiei şi până la moartea naturală. Totodată, evenimentul reprezintă o afirmare a familiei tradiționale și a valorilor acesteia, care sunt temelia unei societăți solide și sănătoase. Manifestarea a reunit și un număr de 40 de preoți din județul Neamț, coloana de manifestanți parcurgând traseul Biserica „Sf. Ioan Botezătorul” Mărăței I – Muzeul de Istorie – rond Central Plaza – Consiliul Județean Neamț – Biserica „Sf. Ioan Domnesc”. „În statistici sunt înscrise 23 de milioane de vieți care s-au pierdut prin avort în România în perioada 1958-2018, deci 60 de ani. Dar statisticile nu cuprind avorturile făcute în clinicile private după 1990, avorturile medicamentoase și cele făcute de românii aflați în străinătate, care poate ar dubla aceste 23 de milioane. Gândindu- ne la câți români suntem în viață, ne dăm seama că sunt foarte puține familii în care să nu fi fost prezentă drama avortului. Un alt paramentru sociologic, conform Institutului Național de Statistică, se referă la vârsta medie la care o femeie are prima naștere, în anul 1990 fiind de 22 de ani, iar acum a crescut la peste 27 de ani vârsta la care femeia are primul copil. Iată deci, cifre care ne dau de gândit”, a spus sociologul Marius Apopei. Avortul, legalizat prima oară de Lenin și Hitler „Juridic, prima legalizare a avortului a fost făcută de Lenin în 1920, apoi de Hitler în 1933, reperele românești fiind legalizarea din 1957, făcută de Petru Groza, și cea din 1989, de noua putere „declarată democratică,” instalată la frâiele țării. Dar, la ora actuală, principala problemă nu o reprezintă faptul că avortul este legal, ci că nu există o deschidere către viață în societate. Iar o atitudine nu se schimbă peste noapte, mai ales dacă s-a format în decenii de cultură ateistă. Cea mai ridicată incidență a avortului este în țările foste comuniste, unde s-a creat o „cultură” a avortului. În postcomunism, aceasta s-a consolidat sub influența propagandei feminismului radical, de sorginte neomarxistă. Noua propagandă susține cu fanatism ideea că avortul este un „drept al omului” și o cucerire a democrației, deși primele regimuri politice din istorie care l-au legalizat au fost cel bolșevic și cel nazist. Dar noi spunem că, de fapt, dreptul la viață al copilului nenăscut și nevinovat este un drept fundamental al omului”, a adăugat Marius Apopei. Marşul pentru Viaţă face parte dintro serie mai largă de manifestări pentru promovarea vieţii (incluzând dezbateri, lansări de carte, proiecţii de film, ateliere de creaţie sau crosuri), luna martie fiind declarată de unele organizaţii neguvernamentale „Luna pentru viaţă”. Evenimentul s-a desfășurat, sâmbătă, în aproximativ 500 de localităţi din ţară şi din Republica Moldova. Alături de Protopopiatul Piatra-Neamţ, între organizatorii manifestării s-au mai numărat Primăria Piatra-Neamţ, Protopopiatul Roznov, Liceul Teologic Ortodox „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” Piatra-Neamţ, ATOR – Asociaţia Tineretul Ortodox Român din Piatra-Neamţ, APOR – Asociaţia Părinţi pentru Ora de Religie Neamţ, Asociaţia Creştin Ortodoxă „Mama Olga”, Platforma Civică Împreună, Alianţa Părinţilor, Societatea Ortodoxă a Femeilor Române din Piatra- Neamţ și Liga Părinţilor pentru Educaţie

Irina NASTASIU