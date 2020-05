Fonduri europene pentru asigurarea culturilor agricole

*Cererile de finanțare se depun în perioada 11 mai-30 noiembrie 2020

*Simplificări în depunerea documentelor, sume mai mari alocate fermierilor

*Acum se acordă de 70% din valoarea primei de asigurare plătită fermierului

*Anul trecut, 38 fermieri nemțeni au depus cerere de finanțare pentru prime

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunţă deschiderea primei sesiuni de depunere a Cererilor de finanţare pentru submăsura pentru 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor – destinată asigurării culturilor de toamnă aferente anului 2019 și aferente culturilor de primăvară pentru anul 2020”. Fondurile disponibile pentru această submăsură sunt de 15.000.000 euro. Beneficiarii acestei finanțări sunt fermierii activi. Depunerea cererilor de finanțare se va face on-line pe www.afir.info, începând din data de 11 mai 2020 și până pe 30 noiembrie 2020 .

Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în Ghidul Solicitantului aferent acestei submăsuri.

Această finanțare europeană urmărește încurajarea fermierilor să participe la schemele de asigurare private în vederea gestionării corespunzătoare a riscurilor care le pot afecta producția agricolă, precum și stimularea fermierilor pentru a beneficia de asigurare și extinderea sferei riscurilor asigurabile de către societățile de asigurare.

*Bani mai mulți, hârtii și verificări mai puține

Noutățile din aceast an privind susținerea financiară a fermierilor care asigură cuturile agricole ne-au fost prezentate de Viorel Ilisei, directiorul Oficului Județan pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Neamț: „Sesiunea de acum vine cu multe noutăți și pentru fermierii nemțeni, în sensul simplificării documetelor solicitate, a perioadelor și duratei de primire a cererilor de finanțare, dar și a cuntumului sprijinului financiar nerambursabil acordat fermierilor. În acest an va fi o singură sesiune continuă de primire a cererilor de finanțare care se va derula în perioada 11 mai -30 noiembrie 2020. Anul trecut erau două sesiuni, una pentru primirea cererilor de asigurare a culturilor agricole de primăvară și o sesiune pentru culturile agricole de toamnă. Simplificarea documelor solicitate ar în vedere atât eliminarea solicitării extrasului din din registru agricol, dar și a ogligativității semnării și ștampilării fiecărei pagini din dosarul de finanțare. E mult ma simplu așa. Anul trecut au apărut foarte multe probleme generate de neconcordanța dintre datele din registrul agricol al fermierului și declarațiile date în cererea pentru subvenția agricolă depusă la APIA. Acum se verifică doar cultura pentru care fermierul a încheiat contract de asigurare și solită plata pentru prima de asigurare finanțată de AFIR. Nu se mai verifică și celelalte culturi pe care le are fermierul înființate în teren, dar și ce a mai declrat la APIA. Apoi, anul trecut erau două tipuri de plăți pe categorii de fermieri, în cuantumuri diferite. Pentru fermierii care dețin suprafete mici de teren, sprijinul nerambursabil acordat era de 70 la sută din valoarea primei de asigurare eligibile și plătită efectiv de către fermierul solicitant al finanțării. Pentru fermierii care dețin suprafețe mai mari de teren agricol, cuantumul era de 55 la sută din valoarea primei de asigurare eligibile și plătită efectiv fermierului. Dar marea majoritate a fermierilor care își asigurau culturile agricole intrau în categoria celor care primeau doar de 55 la sută din valoarea primei de asigurare eligibile și plătită efectiv fermierului. Fermierii cu suprafețe foarte mici nu făceau asigurări pentru culturile agricole. Maroritatea asiguraților erau cei cu suprafețe mai mari, dar sprijinul nerambursabil era mai mic pentru ei. Acum, pentru toți fermierii, sprijinul nerambursabil acordat fermierilor este de 70 la sută din valoarea primei de asigurare eligibile și plătită efectiv de către fermierul solicitant al finanțării”.

Avataj ferier: bani mai mulți la asigurarea culturilor agricole, hârtii și verificări mai puține!

*Fermierii activi, beneficiarii finanțarii primelor de asigurare

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească niște condiţii obligatorii: să fie persoane fizice sau juridice române, să acţioneze în nume propriu, să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanţare, să fie fermier activ și să încheie cu o societate de asigurare un contract de asigurare pentru riscurile prevăzute de prezenta sub-măsură și să se angajeze să plătească valoarea integrală a primei de asigurare în cuantumul și la termenele prevăzute în contract.

Fermierii active solicitați de primă de asigurare trebuie să utilizeze terenuri agricole sau să dețină, să crească sau să exploateze animale. Cu excepția suprafețelor cultivate cu struguri pentru vin. În sectorul vegetal, fermierul trebuie să încheie contractul de asigurare pentru toate suprafețele cultivate cu același tip de cultură de la nivelul exploatației. Dar să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj financiar.

*Riscurile eligibile la plata asigurărilor culturilor agricole

Pentru a putea primi sprijin financiar privind primele de asigurări, solicitantul trebuie să îndeplinească condiţiile de eligibilitate. Fermierul care solicită finanțare trebuie să încheie un singur contract de asigurare pe cultură/ plantație/ specie cu o singură societate de asigurare pentru cel puțin unul din riscurile eligibile.

Riscurile eligibile care pot face obiectul contractului de asigurare a culturiloe agricole se referă la fenomene climatice nefavorabile: seceta, arșița, inundațiile, grindina, înghețul (timpuriu de toamnă, de iarnă sau târziu de primăvară), ploile torențiale sau ploile excesive și de lungă durată, furtuna, vijelia, uraganul sau tornada. Tot ca riscuri eligibile la plata primelor de asigurare sunt și infestările cu organisme de carantină dăunătoare plantelor prevăzute de lege, dar și boli ale animalelor care figurează în Anexa II la Regulamentul Uniunii Europene și care nu fac obiectul despăgubirilor prin alte programe cu finanțare europeană sau națională.

*Sprijin financiar nerabursabil mărit de la 50 la 70 la sută

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri este de 70% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătită efectiv de către solicitantul finanțării. Acum se va acorda sprinjinul financiar nerambursabil într-un sigur cuatum de 70 la sută. Anul trecut er diferenția pe categorii de fermieri, cuntuamul fiiind diferențiat de 55 la sută pentru unii și de 70 la sută pentru alții.Cei mai mulți dintre fermieri, peste 90 la sută, se încadrau în suma minimă alocată, adică procentrul de deoar 55 la sută.

Solicitantul va completa în Secțiunea C din Cererea de finanțare valoarea eligibilă şi dacă este cazul, valoarea neeligibilă în lei menționată în contractul de asigurare. În cazul în care în contractul de asigurare valorile sunt în euro, conversia în lei se va realiza utilizând cursul de schimb valabil la 1 ianuarie a anului în cadrul căruia este depusă Cererea de finanțare, stabilit de către Banca Centrală Europeană. Toate condițiile în baza cărora a fost aprobată Cererea de finanțare, devin obligatorii pentru acordarea sprijinului în cadrulacestei submăsuri. În cazul nerespectării condițiilor în baza cărora a fost aprobată Cererea de finanțare, pe toată durata de execuție a deciziei de finanțare, se va recupera integral valoarea totală a sprijinului.

Sfat și pentru fermierii nemțeni: Înainte de a depune în format electronic pe portalul AFIR orice fel de documente sau anexe la proiectul dumneavoastră, vă rugăm să verificați dacă acestea sunt cele mai recente versiuni electronice disponibile pe acest portal. Acest lucru este foarte important în vederea evitării disfuncționalităților care pot apărea ca urmare a depunerii unor versiuni mai vechi sau eventual neactualizate, ale documentelor menționate, care, după depunere, generează erori în sistemul electronic automat și duce la blocarea evaluării proiectului depus în diverse etape ale acestuia.

