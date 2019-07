DSP NEAMȚ: În primul semestru al anului 2019 au fost diagnosticate 6 cazuri de hepatită virală A şi 2 cazuri de hepatită virală C

Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei (ZMH) este un eveniment anual, cu atenția mondială îndreptată asupra grupurilor de pacienţi şi persoanelor care trăiesc cu hepatită virală. Este o oportunitate globală de a sensibiliza şi de a induce o schimbare reală în prevenirea bolilor şi a accesului la testare şi tratament. În 2016, 194 de guverne au adoptat Strategia globală a OMS privind hepatita virală, care include obiectivul de a elimina hepatita B și C până în 2030, dar numai câteva țări sunt pe cale de a îndeplini aceste obiective. Din cele 325 de milioane de oameni care trăiesc cu hepatită virală la nivel global, mai mult de 290 de milioane (9 din 10!) trăiesc cu hepatita B sau C, fără să știe. Fără o îmbunătățire masivă în diagnostic, ratele de tratament vor scădea, ratele de infectare vor crește și vom pierde posibilitatea de a elimina hepatita virală până în 2030. Deoarece scopul de eliminare a hepatitei virale nu poate fi atins fără a preveni boala și a găsi persoanele nediagnosticate și fără conectarea acestora la îngrijire si tratament, campania de sensibilizare care continuă și în anul 2019, își propune să educe, să influențeze politicile naționale de testare și să încurajeze oamenii să se testeze și/sau să devină susținători în încercarea de a găsi cazurile nediagnosticate. În România, în anul 2018 în sistemul național de supraveghere au intrat 241 cazuri de hepatite virale tip B și C, cu 3 mai multe față de anul precedent (119 cazuri nou depistate de hepatită virală tip B, din care 99% în stadiu acut și 1% in stadiu cronic). Continuă trendul descendent pentru incidența raportată a hepatitei virale tip B, în paralel cu variații minore, de la un an la altul, pentru hepatita virală tip C. În anul 2017, conform Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, s-au înregistrat 2.512 cazuri de hepatită virală A, incidența la nivel național fiind de 12,8%000 locuitori; cu 27,3% mai mică decât în anul 2016. În judeţul Neamţ, în anul 2018 au fost diagnosticate 30 de cazuri noi de hepatită virală A (față de 3 cazuri în 2017, 52 cazuri în 2016 şi 260 de cazuri în 2015), 2 cazuri de hepatită virală B (faţă de 3 cazuri în 2017, 5 cazuri în 2016 şi 9 cazuri în 2015) şi 3 cazuri de hepatită virală C (faţă de 6 cazuri în 2017, 3 cazuri în 2016 şi 3 cazuri în 2015). În primul semestru al anului 2019 au fost diagnosticate 6 cazuri de hepatită virală A şi 2 cazuri de hepatită virală C. În România, Planul-cadru național pentru controlul hepatitelor virale urmărește crearea unui cadru de intervenție bazat pe dovezi pentru un răspuns cuprinzător și sistematic al sectorului de sănătate la hepatitele virale, luând în considerare contextul, nevoile și prioritățile naționale. Cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Hepatitei în judeţul nostru se organizează următoarele acţiuni:  transmiterea materialelor informative pe această temă primite de la INSP Bucuresti către reţeaua de mediatori sanitari/asistenţi medicali comunitari din judeţ şi reţeaua de medicină şcolară prin intermediul poştei electronice;  activităţi de informare-educare în tabere școlare derulate de personalul medical din cabinetele şcolare;  activităţi de informare-educare în comunităţi derulate de asistenţii medicali comunitari şi mediatorii sanitari;  tipărirea și distribuirea de pliante și postere în unități medicosanitare și în taberele școlare din județ;  postarea pe site-ul DSP Neamț și pe pagina de facebook a compartimentului a materialelor primite în format electronic de la INSP București. Campania cu tema „ELIMINAREA HEPATITEI” este coordonată metodologic de Ministerul Sănătăţii prin Institutul Naţional de Sănătate Publică.