Dezinteres pentru muncă la Bursa pentru Absolvenți: mai multe joburi decât participanți!

Electricieni, mecanici auto, kinoterapeuți, ingineri, asistenți manageri, sudori, agenți de vânzări, frezori, consilieri economici, acestea au fost o parte din meseriile oferite, ieri dimineață, de cei 32 de angajatori prezenți la Bursa Muncii pentru Absolvenți, care s-a desfășurat la Centrul Rubik din incinta Ștrandului din Piatra Neamț. Au participat 237 de tineri și 32 de angajatori, care au oferit 308 de locuri de muncă. În total, în tot județul, la acest târg au venit 536 de nemțeni, din care 237 la Piatra Neamț, 190 la Roman și 109 la Târgu Neamț. 2018: Absolvenţii preferă şomajul “Astăzi am desfășurat bursa muncii pentru absolvenți, dar la eveniment au venit și alte persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Ofertele angajatorilor sunt mai mult decât generoase, cifrele înregistrate fiind în top față de alte burse. Vorbim de un total de 747 de posturi vacante, din care 304 la Piatra Neamț, provenite de la 32 de agenți economici, din care 54 sunt pentru nemțenii cu studii superioare. De asemenea, mai avem oferte pentru sistemul militar și pompieri, pentru înscrieri la școlile specifice și pentru militari angajați. Am remarcat că firmele caută personal calificat în meseriile clasice ca să zic așa, respectiv în domenii ca mecanică, construcții și agricultură. Dacă ne referim la participarea absolvenților, aceasta a fost mulțumitoare, însă noi am vrea mai mult, mai ales că am făcut eforturi mari pentru acest eveniment important, atât cu tinerii care erau deja înscriși la noi, ținând cont că anul acesta au fost mai mulți absolvenți înregistrați la somaj. În total, 500 de tineri din 1.700 care n-au promovat bacalaureatul. Oricum, procentul este destul de mic, iar acest lucru este determinat și de indemnizația de 250 de lei, care nu este prea consistentă. Pe acest palier desfășurăm un proiect european care include căutarea din casă în casă a tinerilor pentru a-i convinge să vină la acțiunile noastre. Noi am început de o săptămână în forță, am angajat personal suplimentar, am mers în câteva comune, la Pângărați- unde un angajator vrea să facă o școală de ucenici- și am reușit să găsim, în câteva ore, în jur de 20- 30 de tineri și să-i convingem să intre pe piața muncii. În oraș am fost pe câteva străzi și într-un cartier, la Roman și Târgu Neamț, și am făcut reclamă pe toate canalele, respectiv facebok și pe unde mai sunt ei prezenți”, ne-a declarat Daniel Chirilă, directorul executiv al AJOFM Neamț. O doamnă din Dumbrava Roșie, Elena Vatavu, prezentă la bursă, ne-a povestit că până în anul 2005 a lucrat la Romtelecom, însă apoi s-au făcut disponibilizări și a rămas fără serviciu. De atunci nu mai are un loc de muncă stabil: “În prezent, sunt în șomaj, iar la acestă bursă sper să-mi găsesc un post potrivit pregătirii mele profesionale”. Nici Armata nu a fost căutată La bursă, un reprezentant al armatei aștepta viitorii recruți. Numai că interesul celor care s-au perindat pe la mesele ofertanților a fost extrem de scăzut. “La această bursă, Ministerul Apărării Naționale vine cu o ofertă profesională, respectiv soldat profesionist, soldat profesionist rezervist și totodată cu o ofertă de pregătire educațională, prin admitere în instituții militare de învățământ la nivel universitar și post liceal”, ne-a declarat plutonierul adjunct principal Costinel Pavăl, secretar în cadrul Biroului Informare- Recrutare la Centrul Militar Județean Neamț.

Valentin ANDRIEŞ