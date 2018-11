(DEPUTAT PNL NEAMȚ MUGUR COZMANCIUC) DECLARAŢIE DE PRESĂ LEGEA PRIVIND CONSTRUCȚIA AUTOSTRĂZII MOLDOVEI A FOST ADOPTATĂ! VOI MILITA ÎN CONTINUARE PENTRU ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR ÎN 2019 S-A FĂCUT UN PRIM PAS!

Proiectul de lege care prevede construcția autostrăzii Moldovei a fost adoptat astăzi de către plenul Camerei Deputaților cu 261 de voturi. Este o veste foarte bună pentru cetățenii din această zonă. Mă bucur că în sfârșit colegii mei din Parlament au înțeles cât de important este acest proiect de infrastructură pentru Moldova. Am inițiat și susținut necesitatea demarării construcției unei autostrăzi încă din anul 2014 și am făcut eforturi susținute pe parcursul acestor ani ca autostrada care va lega Moldova de Ardeal să devină realitate. Votul de astăzi este o primă victorie în acest sens, dar nu trebuie să stăm liniștiți. Voi face și pe viitor toate demersurile necesare și legale ca în 2019 să înceapă construcția autostrăzii. Proiectul de lege a fost pus pe ordinea de zi, pentru a putea fi votat astăzi, datorită parlamentarilor PNL. Mă bucur și le mulțumesc colegilor liberali, dar și tuturor parlamentarilor că au înțeles cât de important este acest proiect de infrastructură pentru cetățeni. Da, Moldova are nevoie de autostradă!