Fostul căpitan al formației Dinamo, Giani Kiriță, a devenit unul dintre cei mai carismatici oameni de televiziune din România după retragerea din fotbal. Giani Kiriță a participat în ultimul deceniu la show-uri de succes în care și-a arătat calitățile fizice, artistice dar și cele din jocul de poker. Fostul fotbalist și-a făcut debutul în televiziune în 2012, la scurt timp după retragerea din activitatea sportivă. Era deja antrenor la echipa CS Buftea, când a primit un telefon din partea celor de la ProTV, care i-au propus să participe la show-ul „Dansez pentru tine”. Kiriță a acceptat fără să stea pe gânduri și, de atunci, cariera sa s-a legat doar de televiziune, chiar dacă încă mai urmărește cu sufletul la gură evenimentele de la Dinamo, echipă ce a rămas în inima sa. Pe măsură ce anii au trecut, Giani Kiriță a devenit tot mai mult un om de televiziune. Fără dar și poate, rolul pe care l-a avut în show-ul Exatlon, unde a fost unul dintre pionii principali, i-a adus celebritatea și în rândul oamenilor care nu se uitau la fotbal. În plus, fanii au avut ocazia să-l vadă pe Giani Kiriță și în timp ce juca poker la TV. În iulie 2020, Giani Kiriță a fost prezent la show-ul Road to Vegas, organizat de operatorul de jocuri poker online 888poker și de PokerFest. El a avut o prestație foarte bună, fiind multă vreme pe primul loc, dar a fost detronat pe final. Ulterior, Kiriță a dezvăluit că obișnuia să joace poker în cantonamente încă din perioada în care era fotbalist, astfel că a făcut o adevărată pasiune pentru acest joc. A rămas marcat de aventura de la Exatlon Timp de patru luni, Giani Kiriță a fost concurent la show-ul Exatlon, în care trebuia să își depășească limitele pentru a nu fi eliminat. El spune însă că a rămas marcat pe viață de aventura trăită la Exatlon. „Am stat 4 luni în Republica Dominicană. A fost cea mai mare provocare a vieții. Este un show real, un show în care limitele tale sunt împinse la maximum din toate punctele de vedere. Și-atunci fiind și competiția sportivă mi-a venit ca o mănușă. Mi-am creat echipa în jurul meu, eram un fel de căpitan. Pe teren luai câteva etape de suspendare. Patru luni am stat într-un șort și într-un tricou. Am dormit pe-o scândură. Trebuia să-ți împingă limitele și să te ducă la o stare în care să cedezi. Nu aveam mâncare, nu aveam confort, nu aveam nimic. Absolut nimic. Patru luni de zile telefonul a stat închis într-un rucsac. Am mâncat patru luni 13 linguri de orez fiert pe zi, două felii de ananas și două banane, seara orez, năut sau fasole. Pe blat nu ne-au dat nimic, nu există. Nu ne dădeau nimic.”, a spus Kiriță pentru Gsp.ro. Fiind unul dintre cei mai apreciați concurenți din echipa „Faimoșilor”, lui Kiriță i s-a propus ulterior să devină antrenor în cadrul aceluiași show. „Era boierie ca antrenor. Mi-a fost foarte ușor, că a fost o vacanță plătită. Ca și concurent, nu! Era multă muncă, stresul foarte mare, lipsa mâncării. A rentat pentru că și noi am făcut un show, în care România era împărțită în două, „Războinicii” și „Faimoșii”. Cele mai tari momente au fost când am jucat contra Turciei, Greciei. Iarăși mi-a bătut inima în piept și mi-am dat viața pentru România”, a mai spus Kiriță. Ulterior, Giani Kiriță a avut propriul reality show de televiziune, difuzat de Antena Stars. O echipă a postului îl urmărea peste tot și îi capta viața plină cu momente amuzante. Acest show a fost anulat însă după un singur sezon, dar Giani Kiriță își pregătește revenirea în televiziune. Giani Kiriță a jucat 6 ani la Dinamo Giani Kiriță rămâne în memoria fanilor din România din postura de jucător al lui Dinamo. A fost promovat la această echipă de Cornel Dinu în 1997 și a rămas până în 2003. A disputat 147 de meciuri și a marcat 9 goluri. De altfel, el a câștigat cu Dinamo două titluri în Liga 1, în 2000 și 2002, iar în 2000, 2001 și 2003 a reușit să ridice și Cupa României. În prima ligă din România, Giani Kiriță a debutat la Rocar, însă a fost transferat la Dinamo după doar un sezon. După cei șase ani la Dinamo, Kiriță a făcut pasul spre Turcia, unde a schimbat mai multe echipe: Samsunspor (2003-2005), Gaziantepspor (2005-2007), Ankaragucu (2007-2008) și Bursaspor (2008-2011). Marea performanță a înregistrat-o cu Bursaspor, echipă cu care a ieșit campion în Turcia în 2010. În 2012 s-a întors în țară, la FCSM Târgu Mureș, însă după doar câteva luni a semnat cu CS Buftea, la care și-a încheiat și cariera. Giani Kiriță are și patru meciuri în naționala României.