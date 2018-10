Încă un medic de familie s-a ridicat la cer

La nici trei luni de la decesul medicului de familie de la Podoleni, dr. Neculai Botezatu, corpul medical mai pierde un profesionist. Dr. Istin Dorin, medic de familie la Dispensarul nr. 3 din Piatra Neamț, a plecat dintre noi fulgerător, după programul obișnuit de la cabinet. Niciunul dintre cunoscuții săi nu știa să fi avut vreo problemă medicală care să-I fi pus viața în pericol. Surmenajul și-a spus cuvântul și inima i-a cedat. Colegii săi sunt în stare de șoc. “Am fost informată, astăzi (10 octombrie –n.r.) despre decesul medicului Istin Doru. Cabinetul său va fi preluat de moștenitorii legali, pentru un an de zile, timp în care aceștia pot vinde praxisul. De asemenea, pacienții înscriși pe listele domnului doctor Istin Doru pot opta pentru orice medic de familie dorește fiecare, fără nicio restricție. Îmi pare rău că s-a mai stins un medic; nu de mult am mai pierdut un profesionist, pe dr. Neculai Botezatu, de la Podoleni. Din păcate nu am putut angaja niciun doctor la Podoleni, pentru că nu a venit nimeni. Pacienții de pe listele sale s-au înscris la alți medici. Au mai rămas norme libere și ne întrebăm de ce nu vin medicii tineri, pentru că sunt destul de mulți cei care termină facultatea cu specialitatea medicină de familie. Poate că vor să meargă în orașe mai mari, poate nu vor să stea undeva la țară”, ne-a declarat jr. Elena Nadia Harpa, preşedinte director general al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ. Dr. Istin Doru a fost un om deosebit, jovial, un prieten de nădejde pentru cei apropiați și un profesionist care a dovedit o pregătire riguroasă. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Geanina NICORESCU