Ultimul “tren” va pleca pentru nemțenii care vor să lucreze la o fabrică, din Marea Britanie

Firmele britanice încă au nevoie de lucrători români, fapt demonstrat și de ultima ofertă EURES într-o fabrică, unde sunt disponibile 100 de locuri de muncă. Din păcate, după ieșirea Marii Britanii din Euniunea Europeană, e posibil ca guvernul condus de Theresa May să impună restricții de intrare în Regat, iar cine are acte va avea la dispoziție doi ani să aplice pentru viză. Totuși, aceste măsuri nu se vor introduce așa de ușor, iar prima restricție va fi folosirea pașaportului pentru intrarea în UK. Nu cu mult timp în urmă, într-o conferință de presă, David Davis, negociatorul-șef al Londrei pentru Brexit a fost întrebat dacă plănuiește ca Marea Britanie să introducă vize de intare în țară pentru Polonia, Bulgaria, România sau alte țări, după Brexit, sau dacă va ajunge la o înțelegere cu UE pe acest subiect, iar negociatorul-șef Davis a răspuns: “Da, vom face acest lucru. Dacă nu mai suntem membri ai UE, suntem liberi să ne facem o politică a migrației care să ni se potrivească. Dar, după cum am spuns și înainte, acest lucru nu înseamnă că cetățenii din state membre UE nu vor mai putea veni și munci în Marea Britanie, dar vom avea această libertate.”

Nemțenii care în această perioadă vor să lucreze legal în Regat cu ajutorul rețelei EURES, au șansa să urce în ultimul “tren” către Londra, fiindcă ulterior va fi greu de intrat în Regat. În acest sens, zilele acestea, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin rețeaua EURES România oferă 100 de slujbe în regat, într-o fabrică, mai precis în localitatea britanică Norwich, la firma PLACE UK LTD. Compania caută persoane entuziaste și pozitive, care să poată lucra într-o linie de producție foarte aglomerată, lucrători care să aibă abilitatea de a face față sarcinilor diverse impuse de cerințele postului. Candidații acestor posturi trebuie sa fie capabili să comunice foarte ușor cu ceilalți colegi și să înțeleagă politica companiei, precum și toate documentele scrise pe care ar trebui să le semneze. Durata contractului va fi pe o perioadă nedeterminată. Angajații trebuie să aibă disponibilitatea pentru program prelungit. Vorbirea limbii engleze nu este o condiție obligatorie. Salariul oferit de angajator va fi de 7.50 lire /oră pentru primele 39 de ore. Orele suplimentare se vor plăti cu 11.25 lire sterline. Orele care se vor lucra duminica vor fi platite cu 15 lire/ora. La cerere se poate asigura cazarea. Pentru aplicare, doritorii trebuie să acceseze linkul http://www.ifctunstead.co.uk/apply-now/ .

În afară de aceste joburi, rețeaua EURES mai dispune de 3 locuri de muncă în Malta, pentru ingineri de sistem software. Inginerul de asistență tehnică Nivelul 1 este primul punct de contact tehnic pentru clienți. El ste responsabil pentru rezolvarea tichetelor care i-au fost atribuite. Este de așteptat ca acesta să furnizeze servicii pentru clienți și suport tehnic bazat pe măsurătorile de calitate furnizate. Pentru aceste posturi se cere o experiență de 12 luni în programare, dezvoltare sisteme software, monitorizarea funcționării anumitor sisteme de operare, respectiv software, lucrul cu sistemul de operare Linux și realizarea activităților de rețea. Salariul primit va fi de 16.800 euro/an. Angajatorul oferă instruire asigurată de formatorul site – ului și de managerul specialist de produse, precum și asigurare de sănătate gratuită. Programul de lucru va fi flexibil și lucru prietenos. CV-urile trebuie să fie model Europass cu poză și completate în limba engleză, cu mențiunea la Subject că aplică pentru poziția: „Software support engineer” cu nr. de referință:325507, la următoarele adrese : eures.recruitment.jobsplus@gov.mt .

