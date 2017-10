Ştefan Popa, noul preşedinte al pensionarilor nemţeni

Predare de ştafetă, ieri, la Organizaţia Judeţeană a Pensionarilor şi Persoanelor Vârstnice din Neamţ: după 8 ani, Mihai Iosub sau Nea Puiu, după cum este cunoscut şi la Uniunea Generală de la Bucureşti, s-a retras din funcţie din motive de sănătate. Noul Consiliu Director, format din 11 membri, a numit un nou preşedinte, Ştefan Popa, din Piatra Neamţ. Maestru de ceremonii, nimeni altul decât profesorul Costache Lupu. Noul preşedinte, Ştefan Popa, are câteva recomandări temeinice în această funcţie: a fost prim-vicepreşedinte, ceea ce însemnă că din punct de vedere legal, urma la tron; este tânăr pensionar care s-a remarcat, spune profeosul Lupu, prin implicare şi dinamism. Şi, mai ales, are disponibilitatea şi „aplecarea” către o bună socializare. „Vreau, în primul rând, să-i mulţumesc domnului Iosub, lui Nea Puiu, prietenului nostru, pentru toată munca şi pasiunea pe care le-a depus de-a lungul timpului în această funcţie. Îmi doresc ca Organizaţia Judeţeană să fie omogenă, să fie una dintre cele mai puternice din ţară. Avem programe în interiorul oragnizaţiei, sper – şi voi face tot posibilul pentru asta, să avem o colaborare foarte bună cu autorităţile statului, cu toate organismele care au interecţiune directă cu problematica vârstei a treia, să realizăm proiecte comune. Şi, în primul rând, ne doresc nouă, tuturor membrilor, sănătate!”, a spus noul preşedinte Ştefan Popa. Organizaţia Pensionarilor şi Persoanelor Vârstnice din Neamţ funcţionează sub egida Uniunii Generale a Pensionarilor din România. În Neamţ, există 624 de embri cu legitimaţie şi alţi 1832 neplătitori de cotizaţie.

Mariana OLTEAN TUDOSE