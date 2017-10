Sindicaliştii de la Solidaritatea Sanitară continuă negocierile cu legiuitorii

Tichetele de masă vor fi înlocuite cu indemnizaţie de hrană, dar…când?

La această oră experții Federației „Solidaritatea Sanitară” calculează, împreună cu cei ai Ministerului Sănătății, impactul măsurilor anunţate de guvernanţi, anunţă reprezentanţii sindicatului din sănătate. Calculele vor continua și în zilele următoare în speranța identifincării unei soluții optime, conform Biroului de presă al federaţiei. Zilele trecute, sindicaliştii au protestat la Bucureşti, la manifestări fiind prezenţi şi peste 50 de sanitari ai Solidarităţii din judeţul Neamţ, conduşi de Ionuţ Nistor, preşedinte al filialei Neamţ.

“Încă nu am primit bazele de date din partea ambelor ministere, Ministerul Sănătății și Ministerul Finanțelor, cu informațiile care ne-ar ajuta în mod sigur la rezolvarea problemelor, experții Centrului de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea” fiind nevoiți să lucreze doar la sediul Ministerului Sănătății. Credem că mai multă transparență ar fi o dovadă necesară de bună credință.

Suntem convinși, în continuare, că cea mai bună soluție pentru salariații din sănătate o constituie însă renunțarea la mutarea contribuțiilor din partea Guvernului”, au subliniat sindicaliştii, printr-un comunicat emis de Federaţie.

“Rezultatul sintetic” al negocierilor reprezentanților Federației „Solidaritatea Sanitară” cu Ministerul Sănătății, aşa cum l-a prezentat Federaţia, se prezintă astfel: tichetele de masă vor fi înlocuite de indemnizația de hrană; problema în negociere este momentul începând de la care va fi acordată aceasta: de la începutul anului 2018 (așa cum cer sindicaliştii) sau de la sfârșitul anului 2018 (ceea ce conduce la scăderea veniturilor pentru toți salariații sub nivelul actual începând cu 1 ianuarie 2018- conform calculelor făcute de Federaţia Solidaritatea Sanitară).

“Un alt rezultat ar fi înghețarea sporurilor la nivelul lunii ianuarie 2018 (după aplicarea creșterilor de 4,3%) –în anul 2018 PENTRU TOATE CATEGORIILE DE SALARIAȚI DIN SĂNĂTATE. Asta presupune acordarea sumelor corespunzătoare sporurilor la care salariații au dreptul în anul 2017, majorat cu 4,3%. Această variantă presupune calculul prealabil al impactului și identificare resurselor necesare pentru finanțarea lor. Măsura ar urma să aibă caracter temporar numai pentru anul 2018. Este singura soluție identificată până acum pentru a salva cel puțin drepturile existente în materie de sporuri” punctează sindicaliştii.

Aceştia au mai precizat că părțile acționează în continuare pentru identificarea resurselor financiare aferente acordării indemnizației de hrană pentru toți salariații începând cu 1 ianuarie 2018, această măsură fiind destinată evitării scăderii veniturilor.

În privinţa gărzile medicilor, cei de la Solidaritatea sanitară susţin că au convenit asupra următoarelor: menținerea modelului actual, bazat pe libertatea efectuării gărzilor suplimentare contractului de bază, respectiv desfășurarea acestora în cadrul unui CIM cu timp parțial; asigurarea plății identice a orelor de gardă cu cele aferente contractului de bază. Acest model presupune următoarele modificări: se introduce sporul pentru condițiile de muncă pentru fiecare oră de gardă, iar pentru fiecare oră de gardă efectuată în timpul nopții se acordă sporul de noapte. Se păstrează sporurile pentru gărzile efectuate în cursul zilelor nelucrătoare; se elimină sporul pentru gărzile din cursul săptămânii, fiind înlocuite cu drepturile aferente primelor două punte.

În continuare se efectuează calculele estimative privind impactul acestor măsuri.

În cadrul acestei acțiuni Federația „Solidaritatea Sanitară” urmărește următoarele obiective: niciun salariat din Sănătate să nu înregistreze o pierdere a veniturilor la 1 ianuarie 2018; menținerea drepturilor existente privind sporurile aferente condițiilor de muncă; acordarea creșterilor salariale așa cum au fost stabilite, cu impact real.

Geanina NICORESCU