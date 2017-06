Se caută șoferi profesioniști pentru Germania

* Programul de lucru va fi cu normă întreagă, respectiv 6 zile pe săptămână *Leafa primită va fi de 1.700 de euro brut pe lună, la care se vor adăuga sporuri și prime

Vești bune pentru șoferii profesioniști din Neamț care vor să lucreze în Germania, unde leafa primită ajunge până la 1.700 de euro brut pe lună, la care se adaugă sporuri și prime. Cele 10 locuei de muncă sunt oferite prin rețeaua europeană EURES, persoanele interesate pot trimite CV-urile (completate în limba română sau germană) până la data de 13 august 2017, la adresa de e-mail: alex.tupan@eraslan-logistikgruppe.de.

Eraslan Logistikgruppe este o firmă de familie, care de 15 ani oferă soluții complete de logistică. Angajatorul german dispune de puncte de lucru în 4 locuri din Germania, unde are 200 de angajați și 140 de vehicule. Pentru obținerea acestor slujbe, firma cere experiență pe autocamion de 40 de tone (cap tractor cu semiremorcă), permis de conducere categoriile B, C, C+E, atestat transport marfă și cartelă tahograf. Constituie un avantaj cunoașterea limbii germane. Firma acordă o primă de 200 euro brut/lună, sporuri pentru duminica și în zilele de sărbători legale, respectiv 95 euro/zi, precum și sporuri pentru turele de noapte. În funcție de orele lucrate, diurna va fi de 6-12 euro/zi. Vor fi acoperite toate contribuțiile sociale. Angajatorul oferă cazare contra cost. Pauzele de odihnă nu se fac în cabina camionului, ci în apartamentele puse la dispoziție de firmă. Camionul se va preia din localitatea de domiciliu și se va parca în același loc. Nu se lucrează în sistem „Comunitate“. Contractul de muncă va fi pe o perioadă determinată de un an de zile, după care, firma oferă un contract pe o perioadă nedeterminată. Programul de lucru va fi cu normă întreagă, respectiv 6 zile/săptămână, în intervalul duminică-vineri, cu respectarea programului de repaus și conducere. Se vor primi câte una sau două zile libere în cursul săptămânii. Se va lucra în schimburi, cu plecări în cursă la ore diferite din zi sau noapte. Vor fi 1-3 staționări pentru descărcarea mărfii.

