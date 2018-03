Prima lună din an, cu mai mulți șomeri în Neamț

*În Neamț, în ianuarie 2018, la Agenția de Șomaj erau înregistrați 9.477 de persoane fără lucru

*La nivel național, în aceeași perioadă, rata şomajului a fost de 3,99%, cea mai mică din ultimii 25 de ani

În Neamț, prima lună din acest an, n-a fost de bun augur în ceea ce privește rata șomajului și numărul de șomeri înregistrați. Astfel, conform datelor primite ieri de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în luna ianuarie 2018, în județul Neamț, rata șomajului era de 5,20%, cu 0,24 pp mai mare decât în luna decembrie 2017. Dacă ne referim la numărul de persoane fără lucru înscrise în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț, la data de referință erau 9.477, cu 438 mai mulți decât în luna decembrie 2017.

La nivel național, tot la sfârşitul lunii ianuarie 2018, rata şomajului a fost de 3,99%, cea mai mică din ultimii 25 de ani, raportat la aceeaşi lună. Potrivit datelor gestionate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, rata şomajului în prima lună a acestui an a fost mai mică cu 0,03 pp faţă de luna anterioară, şi cu 0,81 pp sub valoarea înregistrată la finele aceleiași luni din 2017. Din cele 348.963 de persoane înregistrate în evidenţele agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, 74.343 primeau indemnizație de șomaj. Comparativ cu luna precedentă, rata şomajului masculin a crescut de la 4,23% în luna decembrie 2017, la 4,24%. Rata şomajului feminin a scăzut de la 3,76% în luna decembrie 2017, la 3,70 %. În funcție de mediul de rezidență, numărul șomerilor se prezenta astfel: 99.582 erau din mediul urban şi 249.381 din mediul rural. Cele mai multe persoane fără serviciu aveau între 40 – 49 de ani (102.553), urmate de cei din grupa de vârstă 30 – 39 de ani (69.535), la polul opus aflându-se persoanele între 25 – 29 de ani (23.247). Referitor la structura şomajului după nivelul de instruire, șomerii fără studii şi cei cu nivel de instruire primar aveau ponderea cea mai mare în totalul celor înregistraţi în evidenţele ANOFM (35,65 %). Şomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezentau 29,86% din numărul total, cei cu nivel de studii liceal, post-liceal şi profesional, 29,73%, iar cei cu studii universitare 4,76 %.

V. ANDRIEȘ