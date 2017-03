Post de grădinar în Germania

*Pentru acest job, candidații trebuie să vorbească limba germană la nivel A2 *Rețeaua EURES mai oferă câteva locuri de muncă în Austria

Premieră pe piața muncii din străinătate. Este pentru prima dată când rețeua europană EURES oferă de muncă grădinarilor din România. Însă, așa cum se spune, cu o floare nu se face primăvară, fiindcă lucrătorii care își desfășoară activitatea în acest domeniu vor mult mai multe oferte, nu doar una.

Dar să analizăm această propunere a angajatorului german, respectiv Agenția Federală de Muncă, Serviciile de Plasare Internațională Turingia, ca reprezentant al firmei Stephan Goldmann GmbH. Pentru acest post, candidații trebuie să vorbească limba germană, nivel A2. Totodată, persoanele interesate să muncească în Germania trebuie să aibă calificare profesională sau experiență în domeniu, permis de conducere categoria B, să fie serioase și motivate. Salariul va fi negociabil, în funcție de calificare/ experiență profesională. Ca beneficii, firma poate oferi și cazare. Contractul care se va semna va fi permanent, iar programul de lucru cu normă întreagă. CV-urile trebuie trimise până la data de 2 mai 2017.

Din Germania trecem la ofertele austriecilor, care în această perioadă, vor să încadreze mai multe categorii de personal. Primul job este cel de ajutor de lăcătuș mecanic. În acest caz, firma străină, respectiv HOGO GmbH, oferă o remunerație lunară de 1.750 de euro, plus cazare gratuită. Este interesant că angajatorii nu cer calificare, dar solicită experiență și cunoștințe de electrotehnică. Nemțenii interesați de acest job trebuie să vorbească bine limba germană, la un nivel B1.

Un alt post este cel de tâmplar, pentru care e nevoie de calificare și experiență de cel putin 1 an de zile. Constituie un avantaj deținerea carnetului de conducere (categoria B). Salariul primit va fi de 12,38 de euro pe oră. Cazarea va fi gratuită. CV-urile trebuie trimise până la data de 15 martie 2017. Tot în Austria, rețeaua europeană EURES dispune de un post de electrician, pentru care oferă o leafă de 12,38 de euro pe oră. Ca sarcină de serviciu, viitorii angajați trebuie să facă reparații electrice la case și clădiri industriale, plus alte activități în construcții. Se lucrează câte 38 de ore pe săptămână. Pentru acest job, firma cere calificare și experiență de cel putin 1 an de zile. Prezintă un avantaj deținerea carnetului de conducere.

