Peste 200 de nemţeni, victime ale „Bolii cu o mie de feţe” Scleroza multiplă, monitorizată de fundaţia cu acelaşi nume din Piatra Neamţ

După cum este cunoscut , Scleroza Multiplă – boala cu o mie de feţe – este o afecţiune gravă , autoimună , pentru care , în pofida numeroaselor cercetări ale multor specialişti din întreaga lume , nu s-a reuşit a se găsi un tratament de vindecare. Consecinţele acestei boli sunt destul de neplăcute şi , în foarte multe cazuri, ireversibile. Nu sunt puţine situaţii în care pacientul afectat de aceasta , ajunge a fi imobilizat într-un scaun rulant sau în pat. În România, se apreciază că sunt circa zece mii de persoane ce suferă de această cumplită boală şi din nefericire, incidenţa acesteia este destul de ridicată şi în judeţul Neamţ , considerându-se că sunt circa 200 de persoane afectate , parte dintre ele ascunzând existenţa bolii , în ciuda unor simptome clare ce o dovedesc. „Tocmai de aceea , încă din anul 1992 , activează în Piatra Neamţ FUNDAŢIA DE MULTIPLĂ SCLEROZĂ M.S. NEAMT – fostă ASOCIAŢIA DE SCLEROZA ÎN PLĂCI , Filiala Neamţ – , al cărei obiectiv este asistarea socială , medicală , consilierea medicală şi legislativă , ajutorarea pacienţilor şi familiilor lor precum şi a altor persoane cu nevoi speciale ( persoane vârstnice, copii ) din municipiul Piatra Neamţ şi judeţul Neamţ, recuperarea în cât mai mare măsura a bolnavilor”, spune Alexandra Gîda, preşedinta Fundaţiei. După circa 22 de ani în care a activat într-un alt sediu , Primăria şi Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Piatra Neamţ, i-au pus la dispoziţie Fundaţiei M.S. NEAMŢ un nou spaţiu, la care se continuă lucrările de amenajare pentru adaptarea acestuia la specificul destinaţiei pentru care a fost acordat: utilizarea sălii de kinetoterapie, dotarea cu aparatura necesară. „Îmbucurător este faptul că , aşa cum s-au dezbătut diversele probleme în cadrul ultimelor manifestări organizate de către Asociaţia de Scleroză Multiplă din Romania ( ASMR ) şi de către Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice ( COPAC ) , Comunitatea Organizaţiilor de Pacienţi , (menţionăm, în special, Seminarul Naţional MS , marcarea Zilei Internaţionale a Sclerozei Multiple – MS DAY -2017 – la care a participat şi Fundaţia M.S.NEAMT) , rezultă preocuparea atentă a autoritatilor centrale şi locale , a ONG -lor , a voluntarilor etc. pentru acordarea sprijinului de care au nevoie aceşti pacienţi , pentru accesul la tratamentele de ultima oră , pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a acestora , pentru consilierea acestora în toate problemele cu care se confruntă”, a precizat preşedinta Fundaţiei. Spre final de an, Fundaţia MS doreşte să mulţumească celor care au ajutat-o în demersul dificil şi nobil de a veni în sprijinul unor oameni marcaţi de o boală incurabilă: Primăria şi Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Piatra Neamţ, Consiliul Local Piatra Neamţ, Secţia Neurologie a Spitalului Judeţean Neamţ precum şi societăţilor RIFIL SA Săvineşti , Dinamic 92 Piatra Neamţ, TCE 3 Brazi Piatra Neamţ, Tehnoprod SA P.N. , Moldocor SA P.Neamţ, General Construct SA P. Neamţ, Frisomat SA P.Neamt . „Se apropie sărbătorile de iarnă , ocazie cu care vom organiza evenimente care să aducă bucurie pacienţilor asistaţi iar pentru anul 2018 ne pregatim intens pentru a marca la Piatra Neamţ MS DAY 2018, prin Cursa Ciclistă la care vor participa reprezentanţii ASMR şi ai organizaţiilor regionale de profil , voluntari , etc. Multumim tuturor celor care de-alungul anilor ne-au ajutat moral şi material în activitatea noastră”, a adăugat Alexandra Gîda.a

M.O.T.