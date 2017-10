Neamţul, la expoziţia Exporeal Munchen

Preşedintele CJ Neamţ, Ionel Arsene, a participat la conferinţa „România destinaţie investiţională” organizată in cadrul Exporeal Munchen, deschis miercuri, în Germania.

Conferinţa a fost moderată de către cunoscutul ziarist de specialitate Andreas Schiller, şi i-a avut invitaţi pe Affan Yildirim, directorul general al Anchor Group, pe CEO-ul Immocham Tatian Diaconu, pe directorul general Warimpex Finanz& Beteillgungs AG şi pe Dana Bordei, de la CBRE Romania.

„Mă bucur că am ales ca judeţul Neamţ să fie prezent la acest târg, deoarece reprezintă unul dintre cele mai mari evenimente de profil în care avem ocazia sa prezentăm oportunităţile de investiţii din Neamţ şi România”, a spus şeful CJ Neamţ.

„Cred în potenţialul investiţional al judeţului nostru şi voi profita de orice prilej pentru a-i convinge şi pe altii de asta. Proiectele pe care Consiliul Judeţean Neamţ le are în plan, merită atenţia investitorilor şi toate eforturile noastre pentru a le face cunoscute la nivel naţional şi internaţional”.

În cea de-a doua zi a Târgului Exporeal de la Munchen, preşedintele Ionel Arsene a interacţionat cu diverse companii interesate să investească în Neamţ.

„Le-am făcut cunoscute proiectele pe care intenţionam să le implementăm în judeţ, de la cele în turism şi până la cele din sectorul industrial.

Mă bucură interesul pe care reuşim să îl stârnim în rândul investitorilor cu aceste propuneri şi am încredere ca prin participarea la astfel de manifestări vom reuşi să identificăm şi să atragem parteneri credibili care să ne susţină în implementarea lor”, a adăugat Arsene.

