Lansarea celei de-a nouăsprezecea carte semnată de Mihai Merticaru

Conform unui anunț primit pe adresa redacției, joi 29 iunie a.c. ora 18, la Clubul Aloe Vera din Piatra Neamț, Mihai Merticaru „își lansează al nouăsprezecelea volum de poezii, «Zbor lăuntric/ Inward flight», proaspăt apărut la Editura Ideal din Chișinău, în ediție bilingvă româno-engleză.

Prezentatori avizați: Adrian Alui Gheorghe, Cristian Livescu și George Brăescu.

Moderator: Adrian Cristache.

Persoanele prezente vor primi gratuit o carte cu autograful autorului“.

Despre

Mihai Merticaru s-a născut la 20 iunie 1938, la Rediu, județul Neamț. Este poet, eseist și gazetar. Absolvent al Facultății de Filologie a Universității „Al.I. Cuza“ din Iași (1960-1965). A fost redactor la ziarul „Ceahlăul“ din Piatra Neamț (1968-1974), titularizându-se apoi în învățământ, la Școala Gimnazială Nr.5, la catedra de limbă și literatură română, unde va funcționa, ca profesor de gradul I, până în anul 2000, când se va pensiona. În prezent face parte din colegiul redacțional al revistelor „Antiteze“ (Piatra Neamț), „Spiritul Critic“ (Pașcani) și „Bucureștiul literar și artistic“. Colaborează la diverse reviste literare din țară și din străinătate.

Este membru al Uniunii Scriitorilor din România.

A fost inclus în mai multe antologii literare românești și străine.

Este tradus în limbile engleză, germană și italiană.

Premii și distincții

Premiul special la Concursul Național de Poezie de la Cluj-Napoca, 2006

Premiul Uniunii Scriitorilor din Romania – Filiala Bacău, 2014

Prix litteraires Naji Naaman s, Liban, 2016

Has become honorary member of Maison Naaman pour la Culture

Premiul literar internațional CORONA, Italia,2017.