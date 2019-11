ROMAȘCAN CONDAMNAT PENTRU INFRACȚIUNI RUTIERE, DEPISTAT DE POLIȚIȘTI

În cadrul activităţilor desfăşurate, la data de 19 noiembrie a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Roman au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei închisorii. La data de 19 noiembrie a.c., în baza unor activități specifice, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Roman au depistat un tânăr de 26 de ani, din Roman, pe numele căruia Judecătoria Roman a emis un mandat de executare a pedepsei închisorii. Cel în cauză, depistat pe raza municipiului Roman, era condamnat de instanța de judecată la o pedeapsă privativă de libertate de un an și 6 luni, sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis și sub influența alcoolului. În fapt, la data de 22 februarie 2019, tânărul a condus un autoturism pe strada Progresului din Roman, având anulat permisul de conducere și cu o alcoolemie peste limita legală. Polițiștii l-au condus și depus la Penitenciarul Bacău, în vederea executării pedepsei.