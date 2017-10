La angajări stăm bine, cu salariile mai prost…

*Până la 30 septembrie 2017, Agenția de Șomaj Neamț a intermediat încadrarea a 10.716 de persoane

*În Neamț, lefurile sunt printre cele mai mici din țară, iar situația nu se va schimba nici anul viitor

*La data de referință, în Neamț, rata șomajului era de 4,80%

În acest an, mai precis până la sfârșitul lunii septembrie, prin implementarea Programului Național de Ocuparea a Forței de Muncă, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă a reușit plasarea în câmpul muncii a nu mai puțin de 10.716 de persoane, realizare care o clasa pe locul 4 pe țară, după București, Timiș și Suceava. Și rata șomajului se afla în scădere. La data de referință, în județul Neamț, rata șomajului era de 4,80%, față de 5,09 cât era în luna august a acestui an. Dacă ne referim la numărul de șomeri înregistrați la AJOFM Neamț, în septembrie erau 9.643, cu 47 mai puțini decât în august. Din numărul total, 8.139 nu erau indemniați, iar restul primeau ajutor financiar de la stat. După Bursa muncii pentru absolvenți, numărul șomerilor va fi și mai mic, dacă ținem cont că 37 de persoane au fost angajate pe loc și 146 au fost selectate în vederea susținerii interviului. La final, când s-a tras linie, în județ, la evenimentul din 20 octombrie 2017 au participat 570 de persoane, respectiv 230 la Piatra Neamț, 280 la Roman și 60 la Târgu Neamț. Dacă ne referim la prezența firmelor, în Piatra Neamț au răspuns apelului organizatorilor 38, la Roman 33 și 6 la Târgu Neamț. În ordine, cele mai multe joburi au fost oferite în orașul de sub poalele Pietricicăi, e vorba de 356, după care 275 la Roman și 98 în Târgu Neamț.

Dacă la angajări stăm bine, în schimb, la salarii, ba! Conform statisticilor, în județul Neamț, salariații primesc printre cele mai mici lefuri din țară, și nici în 2018 situația nu se va schimba în bine.

*Bărbații, mai interesați în găsirea unui loc de muncă

La nivel național, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, de la începutul anului şi până la 30 septembrie 2017 au fost încadrate 232.673 de persoane. Din totalul acestora, 79.836 au peste 45 de ani, 60.212 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 53.438 au între 25 și 35 de ani, iar 39.187 sunt tineri sub 25 de ani. Similar lunilor precedente, cele mai multe persoane care și-au găsit de lucru sunt bărbați, respectiv 132.973. În funcţie de rezidenţă, cei mai mulţi angajaţi în perioada de referinţă, 126.751, provin din mediul urban. Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe au studii liceale (73.309), profesionale (58.406), gimnaziale (52.485), 24.857 fiind cu studii universitare. Un clasament al judeţelor cu cele mai multe persoane angajate arată că București ocupă primul loc (15.912), urmat de Timiș (15.584), Suceava (14.636), Neamţ (10.716) şi Hunedoara (10.634). Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată. Astfel, în primele nouă luni ale anului 2017, numărul celor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane în cautare de loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 504.932.

*Măsuri active de susținere a ocupării forței de muncă

Până la sfârșitul lunii septembrie a acestui an, 16.507 de nemțeni au primit sprijin de la Agenția de Șomaj Neamț, care au constat prin măsuri active de susținere a ocupării forței de muncă. Din aceștia, 6.867 au provenit din mediu urban, iar 9.640 din cel rural. Ca reprezentativitate, 9.631 au fost bărbați și 6.876 femei. Din punct de vedere al vârstei, 2.970 au fost tinerii cu vârsta sub 25 de ani, iar 5.718 au avut peste 45 de ani. Dacă ne referim la studii, din învățământul primar au fost 2.137 de persoane, din cel gimnazial – 3.664, profesional – 4.842, liceal- 4.190, postliceal – 344, iar universitar – 1.330. Tot aici, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț a înscris 550 de tineri din categoria NEETs.

V. ANDRIEȘ