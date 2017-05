În iulie, selecție națională de învățători pentru Germania

*Persoanele alese vor urma în primul an un curs de adaptare după modelul educațional din Germania *Cheltuielile de transport, atât pentru interviul din România, cât și pentru cel din Germania, vor fi suportate de către Asociația Internațională pentru Tineret

În aceste zile, rețeaua europeană EURES, prin Asociația Internațională pentru Tineret, reprezentantă a Direcției pentru Tineret Jugendamt Stuttgart, vrea să încadreze educatori din România, inclusiv din Neamț. Pe lângă salariile atractive, angajatorul neamț oferă și alte avantaje destul de consistente. Activitatea viitorilor dascăli se va desfășura în centre și grădinițe. Sunt cerute persoane care au absolvit fie liceul pedagogic cu specializarea învățător-educator, fie Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, specializarea pedagogia învățământului primar și preșcolar. Se cer cunoștințe foarte bune de limba germană – nivel B2/C1. Până la echivalarea diplomelor, persoanele selectate vor primi un salariu de aproximativ 1.600 euro net/lună, iar după recunoașterea diplomelor vor avea un salariu începând cu 1.800 euro net/lună. Candidații selectați vor urma în primul an un curs de adaptare după modelul educațional din Germania. Acestă școlarizare este considerată ca program de muncă, prin urmare este și plătită. În primul an, toate persoanele vor locui în aceeași clădire sau în vecinătate, cu o chirie ieftină, urmând ca, după această perioadă, fiecare să primească sprijin în vederea găsirii unei locuințe de închiriat, în funcție de locul de muncă. Cheltuielile de transport, atât pentru interviul din România, cât și din Germania, vor fi suportate de către Asociația Internațională pentru Tineret. Se oferă consiliere de integrare în primul an și perfecționare didactică în funcție de activitate. Contractul de muncă va fi pe o perioadă determinată de un an, cu posibilitatea obținerii unui contract permanent, după echivalarea diplomelor. Programul de lucru va fi de 39 ore/săptămână. Activitatea va începe în perioada septembrie-octombrie 2017. Persoanele care corespund cerințelor ofertei de muncă trebuie să transmită CV-ul model Europass (Lebenslauf), doar în limba germană, însoțit de o copie a diplomei de bacalaureat (pentru absolvenții liceului pedagogic cu specializarea învățător- educator), sau o copie a diplomei de licență (pentru absolvenții de studii superioare, specializarea pedagogia învățământului primar și preșcolar), precum și o copie a certificatului/diplomei de atestare a cunoștințelor de limba germană, respectiv nivel B2/C1, la adresa de e-mail corina.suciu@sb.anofm.ro.

Asociația Internațională pentru Tineret va organiza în România, în cea de-a doua parte a lunii iulie, o selecție a candidaților preselectați în urma transmiterii aplicațiilor. CV-urile trebuie expediate până la data de 10 iulie 2017.

V. ANDRIEȘ