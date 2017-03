Iaca și polițiști la proteste! Banii i-au scos pe polițiști în stradă

Un grup de membri ai Sindicatului Agenților de Poliție Neamț (Federația Publisind) în frunte cu liderul Ioan Cănărău a protestat sâmbătă și duminică în fața sediilor de poliție din municipiile Roman și Piatra Neamț.

Acțiunea de protest a fost începută săptămâna trecută de liderul Ioan Cănărău, prin care sindicaliștii cer respectarea HG 1/2017. Ioan Cănărău spune că în salarizarea polițiștilor, nu se pornește de la nivelul minim de 1.450 lei (cu începere de la 1 februarie) brut fără sporuri, așa cum stabilește normativul invocat. „Toți suntem nemulțumiți de faptul că MAI refuză să aplice prevederile HG nr. 1/2017 și pentru polițiști. Guvernul României ne transformă în sclavi. Vrem respectarea legii și nimic mai mult. Ministerul Afacerilor Interne își bate joc de polițiști! Ce spune hotărârea de guvern: începând cu data de 01.02.2017, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri și alte adaosuri, se stabilește la 1.450 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166 de ore, în medie, pe lună, în anul 2017, reprezentând 8,735 lei pe oră. Cum e legal: din salariul de funcție trebuie scoase toate elementele salariale (sporuri și sume compensatorii), să rămână doar baza de calcul primară (coeficientul de funcție înmulțit cu valoarea de referință sectorială, de 192 lei) care în acest moment este de sub 600 lei și să fie acordată diferența de până la 1.450 lei. Efectul va fi reprezentat de o creștere a salariului de până la 900 lei brut pentru fiecare polițist. Ce zic ei: vă ridicăm salariul de funcție la 1.450 lei, incluse fiind și anumite sume compensatorii, sporuri etc., deși știm că este ilegal, dar ne doare undeva de polițiști, vă promitem o super lege de salarizare și în final vă păcălim, cum am făcut-o de atâtea ori“, spune liderul SAP Neamț.

Cei câțiva polițiști care au participat la proteste au fost însoțiți de pancarte cu textele: „Pentru guvernanți, legea-i un pamflet!“ Eu, ca polițist, tre’ să fiu corect?“ sau „Siguranța națională nu valorează cât salariul minim pe țară!“.

Președintele Ioan Cănărău a exprimat nemulțumirea polițiștilor, pe fundalul vuvuzelelor, spunând prin porta-voce: „Guvernanții României își bat joc de polițiști! Domnule ministru, domnule inspector general al Poliției Române, aplicați legea și pentru polițiști! Vrem să fim plătiți pe salariul minim pe economie! Nu mai vrem să fin bătaia de joc a dumneavoastră! Vrem un salariu decent! Vrem o lege a salarizării numai pentru polițiști! Nu mai vrem să fim asistați social! Polițiștii din România vor să fie plătiți pe măsura riscurilor la care se expun!“.

Polițistul Ioan Cănărău nu este la prima acțiune de protest organizată în preajma Zilei Poliției Române, el fiind protagonistul altor evenimente de pe vremea când era liderul Sindicatului Național al Agenților de Poliție Filiala Neamț, din care ulterior s-a desprins și a format actualul SAP Neamț. (C.I.)