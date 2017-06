Hotelierii au început rezervările pentru programul Litoralul pentru toți, etapa de toamnă

Ier i, 14 iunie, s-a încheiat prima parte a programului social Litoralul pentru toți, însă hotelierii deja au dat drumul la rezervări pentru cea de-a doua parte, care se va desfășura în perioada 1 septembrie – 15 octombrie. Litoralul pentru toți, un program destinat turiștilor cu venituri modeste, presupune reduceri semnificative la tariful de cazare pentru sejururile de 6 nopți la mare, în extrasezon, atunci când stațiunile și plaja sunt mai libere și, cu puțin noroc, încă scăldate de soare.

Programul se desfășoară în fiecare an în perioada 3 mai – 14 iunie și 1 septembrie – 15 octombrie, iar în cadrul lui se înscriu hoteluri de 2, 3 și 4 stele din toate stațiunile de pe litoralul românesc. Acestea oferă, în cadrul programului, pachete turistice de șase nopți de cazare cu prețuri începând de la 199 lei/persoană/sejur. Pe site-ul ANAT este o secțiune rezervată programului Litoralul pentru toți, cu hotelurile care au aderat la proiect și cu tarifele practicate atât în timpul sezonului cât și în extrasezon.

Verificați dacă lenjeria de pat și prosoapele sunt schimbate în momentul cazării

Nemțenii trebuie să mai știe că, pentru a preîntâmpina situații care ar putea transforma o vacanță într-un coșmar, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor face unele recomandări extrem de utile.

„Verificați existența listei de prețuri de cazare specifice sezonului și lista serviciilor suplimentare în cazul în care se oferă servicii cu plată separată. Inspectați cu atenție nivelul de curățenie, salubritate și igienă. Verificați dacă echiparea sanitară este corespunzătoare: oglindă, covoraș împotriva alunecării, perie WC și dezodorizant, săpun, hârtie igienică etc. Verificați dacă lenjeria de pat și prosoapele sunt schimbate în momentul cazării. Verificați dacă instalațiile și aparatele din dotarea unității de cazare sunt funcționale. Solicitați eliberarea documentelor fiscale în momentul achitării contravalorii serviciilor de cazare“, se arată în comunicatul ANPC.

Comisarii pentru protecția consumatorilor fac și recomandări privind unitățile de alimentație publică: verificați în mod direct caracteristicile produsului (miros, culoare, aspect etc.) având în vedere că temperaturile ridicate favorizează procesul de alterare a produselor alimentare și refuzați produsele care prezintă caracteristici de produs alterat (aspect mâzguit, miros de acru, aspect spongios de început de fermentare, produs deformat și consistență moale-înghețată, ambalaje deformate etc). Atunci când cumpărați produse alimentare, acordați atenție deosebită modului de prezentare a ambalajului. În cazul în care ambalajul este bombat, prezintă deformări sau este rupt înseamnă că produsul nu mai prezintă deplină siguranță pentru consumator, caz în care evitați să achiziționați astfel de produse. Verificați dacă este respectată temperatura la care este depozitat/expus la vânzare produsul alimentar ales de dumneavoastră (temperatura menționată de producător pe eticheta ce însoțește produsul trebuie să coincidă cu temperatura la care este expus la comercializare produsul achiziționat).

„Perioada cu temperaturi caniculare determină un consum mai mare de lichide (apă minerală naturală, apă de masă, sucuri de fructe, băuturi răcoritoare) la achiziționarea cărora recomandăm să acordați atenție deosebită asupra modului de depozitare și expunere având în vedere că expunerea acestora sub acțiunea directă a razelor solare conduce la deteriorarea caracteristicilor produselor menționate. Mare atenție la legumele și fructele comercializate în cadrul piețelor, în spații deschise, unde temperatura mediului ambiant foarte ridicată afectează calitatea produselor (deshidratare, accelerarea procesului de alterare, ofilirea verdețurilor etc). Nu cumpărați alimente din locuri neautorizate. Verificați cu atenție termenul de valabilitate înscris pe etichetă. La cumpărarea produselor alimentare solicitați și păstrați bonul de casă pentru a putea proba în cazul în care doriți să reclamați calitatea unui produs“, subliniază ANPC.

Nu în ultimul rând, pentru a evita crearea unor reacții alergice pe corp, pe plajă cumpărați produse pentru plajă numai din locuri autorizate și verificați cu atenție termenul de valabilitate și informațiile de pe eticheta produselor pentru plajă.

Geanina NICORESCU