În Germania, medicii rezidenți din Neamț pot câștiga aproximativ 5.600 de euro

*Persoanele interesate de aceste joburi trebuie să vorbească foarte bine limba germană

*Firma angajatoare se va implica pentru cazare și va oferi sprijin financiar pentru relocare

În această perioadă, pe lângă multitudinea de oferte de lucru din Germania, rețeua EURES România mai dispune de alte 6 joburi, însă de această dată pentru medicii rezidenți dornici să-și facă o carieră de succes peste hotare, unde pentru început, până își vor echivala studiile, vor fi plătiți cu 2.000 de euro brut pe lună, iar apoi chiar și cu 5.600 de euro.

Pentru obținerea acestor joburi sunt necesare studii de specialitate, experiență în domeniu și cunoștințe foarte bune de limba germană, respectiv nivel B2. Joburile sunt intermediate prin Agenția Federală de Muncă – Serviciile de Plasare Internațională Baden – Wuerttemberg, ca reprezentant al angajatorului german, un spital de neurologie. Viitorii angajați își vor desfășura activitatea în următoarele localități: Heidelberg, Gailingen am Hochrhein, Stuttgart, Konstanz, Allensbach și Gerlingen. Contractul de muncă va fi pe o perioadă nedeterminată, iar programul de lucru se va desfășura cu normă întreagă. Se oferă cazare sau sprijin în vederea găsirii unei locuințe, ajutor în demersurile de înregistrare la autorități și de echivalarea studiilor. De asemenea, firma va acorda o sumă de bani pentru relocare, precum și pentru perfecționarea cunoștințelor de limba germană.

Tot în aceste zile, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin rețeaua EURES mai dispune de 689 de slujbe, câte 200 în meseria de manipulant bagaje, șofer manipulare bagaje și manipulanți bagaje avion. Tot nemții, mai au vacante posturi de șofer de camion, respectiv 39, programator PLC -10, cofetar – 4, și tot atâtea de fizioterapeut. În plus, românii dispun de câte 3 slujbe de lăcătuș, manager asamblare, la care se mai adaugă câte două joburi ca electrician în construcții, inginer software, mecanic instalații sanitare, de încălzire și climatizare, montator structuri din hotel, montator instalații electrice, tehnician mecatronică și sudor. În plus, companiile ermane mai oferă câte un job ca analist AX, lucrător în agricultură, macaragiu, manager IPT, montator sisteme fotovoltaice, mecanic instalații de climatizare și refrigerare, planificator, recepționer, tehnician electronică, tehnician sisteme de încălzire și vopsitor auto.

V. ANDRIEȘ