Firmele din străinătate dispun de 1.285 de slujbe vacante

În Germania, nemțenii au la dispoziție 893 de posturi

E mult de muncă peste hotare. În aceste zile, angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 1.285 de joburi vacante, cele mai numeroase în Germania, respectiv 893. Companiile germane dispun de 400 de posturi ca manipulant bagaje, 200 ca șofer manipulare bagaje, 50 de lăcătuș, 52 ca electrician, 50 de sudor, 50 ca instalator, 21 de șofer de camion, și 12 de bucătar. Mai sunt căte 10 ocupații de manipulant mărfuri și personal în domeniul gastronomic, plus 8 demi chef de rang, 7 de dezvoltator software și alte 5 de ospătar pentru bachete și personal servire la bar. Tot firmele nemțești mai dispun de câte două joburi de îngrijitor de animale (bovine), mecanic instalații sanitare, de încălzire și climatizare, montator structuri din oțel și montator instalații electrice. În plus, se mai găsește câte un job de cosmetician, commis de partie, chef de partie, demi chef de partie, dezvoltator senior front-end, maseur, macaragiu și programator Full- Stack în dezvoltare de produse. În Olanda, nemțenii au vacante 240 locuri de muncă, respectiv câte 50 sortatorilor și împachetatorilor de bulbi de flori și operatorilor la mașini pentru bulbi de flori, precum și câte 25 de posturi pentru creatori buchete de flori și procesori bulbi de lalele. Mai sunt 20 de joburi ca operator mașini și câte 10 de culegător de ardei și lăcătuș. Tot aici mai sunt neocupate 5 posturi de culegător și sortator de flori și culegător afine. În Polonia, firmele oferă 45 de slujbe, respectiv 20 ca sudor MAG și câte 10 ca dulgher de cofrare și zidar, precum și 5 ca muncitor n construcții. În Cehia există căte 15 posturi de forjor și operator CNC, iar în Norvegia 10 ocupații de instalator, 7 de măcelar, 5 de mecanic, câte un job de consultant în microbiologie, plus o slujbă de consultant în imunologie și medicină de trahsfuzie. În Luxembourg, companile caută 10 seniori tehnicieni Chrome, iar în Estonia alte 5 posturi de lucrător în construcții. Angajatorii iberici oferă 4 ocupații ca muncitor fermă de porci, 3 de tehnician și un post de supervisor fermă porci. Vecinii unguri pot încadra câte 5 mecanici auto și tinichigii carosieri, plus câte un funcționar administrativ, grafician, magazioner și mașinist. În Austria sunt libere 5 ocupații de hair-stylist, iar în Belgia este un post de inginer proiectant CAD.

V. ANDRIEȘ