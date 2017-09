Exemplu pentru toţi: acţiune umanitară la Grupul Şcolar “Dimitrie Leonida”

Ghiozdane echipate cu rechizite şi uniforme dăruite elevilor defavorizaţi

Peste 40 de elevi proveniţi din familii defavorizate au putut păşi în noul an şcolar cu ghiozdane noi, echipate, şi uniforme donate în cadrul proiectului “Donează un ghiozdan cu rechizite unui copil sărac”.

Acţiunea s-a desfăşurat în urmă cu două zile, la Grupul Şcolar “Dimitrie Leonida” din Piatra Neamţ, şi a fost posibilă prin implicarea Monicăi Sofron, preşedinte al Asociaţiei Umanitare „Codrin – Ocrotiţi copiii ce vor rămâne doar copii”.

“Ne bucurăm că am putut fi alături de aceşti minunaţi copii în prima lor zi de şcoală. Acţiunea intreprinsă la Liceul „Dimitrie Leonida” a fost una din cele mai ample din cadrul Campaniei anuale a Asociaţiei Umanitare „Codrin – Ocrotiţi copiii ce vor rămâne doar copii”: “FII ALTFEL – INVESTEŞTE ÎN EDUCAŢIE”, realizată în acest an în colaborare cu Carmen Suciu – Asociaţia “Născută Înger” – cu al ei proiect de suflet „DONEAZĂ UN GHIOZDAN CU RECHIZITE UNUI COPIL SĂRAC”. Mulţumim doamnei director adjunct Mihaela Zachman, ca ne-a dat ocazia să fim de ajutor acum, la început de an şcolar, pentru elevii proveniţi din familii cu situaţie materială precară, cu 43 de ghiozdane echipate cu rechizite pentru un an şcolar, 10 uniforme, ciorăpei şi diademe pentru fetiţele din clasa I, 100 rucsăcei pentru echipamentul sportiv şi 43 de sacoşe cu îmbrăcăminte colectate de prieteni şi cunoştinţe. N-am fi reuşit această importantă acţiune fără sprijinul firmei Dinamic 92 Distribution, căreia îi mulţumim din suflet, ca de fiecare dată atunci când răspunde prezent la acţiunile noastre de suflet.

Mulţumim tuturor celor ce ne-au ajutat în această acţiune şi suntem convinşi că, împreună, chiar dacă nu putem schimba lumea, putem schimba lumea cuiva!”, a subliniat Monica Sofron.

Geanina NICORESCU