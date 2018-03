Doar 48 de bilete pentru tratament la băi, pentru pensionari

Casa Judeţeană de Pensii Neamţ a primit aprobarea să trimită în staţiuni balneare doar 48 de pensionari în cadrul seriei a treia de alocare a biletelor pentru anul în curs. Cererea este covârşitoare, fiind depuse, până la această dată, peste 4.000 de solicitări atât din partea pensionarilor, a însoţitorilor cât şi a altor categorii de asiguraţi

Intrarea în staţiunile agreate va fi 21 martie 2018, în staţiunile Buziaş, Covasna, Olăneşti, 1Mai- Oradea, Amara, Nicolina şi Sarata Monteoru. Lista cererilor aprobate este afişată pe site-ul Casei Judeţene de Pensii Neamţ, precum şi la sediile din municipiul reşedinţă de judeţ şi din Roman.

În acest an, conform deciziei Casei Naţionale de Pensii, a fost aprobat, pentru judeţul nostru, un număr maxim de 59.527 de locuri în staţiuni balneare, biletele fiind repartizate în 19 serii.

Conform Ordinului emis pe 15 februarie 2018, biletele de tratament se acordă individual, o persoană având dreptul la un singur tichet în cursul unui an calendaristic. Durata sejurului este de 16 zile, iar a tratamentului balnear de 12 zile. Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear este dată de ordinea descrescătoare a punctajelor aferente fiecărei cereri. Pentru a se putea înscrie în vederea obţinerii unui bilet, potenţialul beneficiar depune cererea de acordare însoţită în mod obligatoriu de copie după buletin/carte de identitate, urmînd ca restul documentelor să fie ataşate la momentul eliberării biletului. Cererea de acordare se completează numai pe formularul aprobat, putînd fi transmisă prin prin poştă, fax, e-mail sau se poate depune personal la CJP Neamţ cu cel puţin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită biletul. Repartiţia biletelor se face pe baza ordinii de ierarhizare a cererilor, funcţie de opţiunile făcute de solicitant şi în ordinea menţionată în cerere.

Subliniem că are dreptul la bilet şi însoţitorul pensionarului de invaliditate gradul i sau însoţitorul persoanei cu handicap grav care însoţeşte o persoană în această situaţie, punctajul luat în calcul în vederea ierarhizării cererii fiind egal cu punctajul acordat pesnionarului de invaliditate gradul I sau a persoanei cu handicap grav.

Geanina NICORESCU