DESPĂGUBIRI PENTRU SINISTRAŢII DIN NEAMŢ!

În Neamţ, s-au constituit patru comisii pentru evaluarea pagubelor făcute de ultimele inundaţii, cele mai mari din ultima jumătate de secol. Comisiile se aflau ieri dimineaţă la Farcaşa, Borca, Bicaz Chei, Ştefan cel Mare şi Trifeşti, spune purtătorul de cuvânt al Prefecturii. Potrivit acestuia, la sfârşitul săptămânii este aşteptat în judeţ un membru al Guvernului, sub rezerva „există posibilitatea”, a precizat 03Adrian Niţă. Cert este că aceste despăgubiri vor veni, cum însă se vor acorda, cât vor acoperi pagubele făcute, ce bani vor merge la familii şi ce bani vor merge către primării pentru repararea drumurilor şi podeţelor ori altor lucrări, se va vedea. Prim-ministrul Viorica Dăncilă și mai mulți membri ai Cabinetului au stabilit ieri, în cadrul ședinței operative convocată la Guvern, măsurile necesare pentru sprijinirea oamenilor și comunităților afectate de inundații în Neamţ, dar şi în celelalte zone ale ţării. Potrivit Prefecturii Neamţ, „sa stabilit ca toate județele afectate să transmită cât mai repede evaluările realizate în urma analizei făcute în teren. În premieră, primul ministru Viorica DĂNCILĂ a dispus Administrației Naționale “Apele Române” ca Sistemul de Gospodărire a Apelor din teritoriu să evalueze lucrările hidrotehnice necesare pentru a putea preveni astfel de situații în viitor. Primarii din zonele afectate să identifice terenuri, aflate în proprietatea statului, unde cei ce se confruntă cu problema inundațiilor ar putea fi relocați. Prefectul Județului Neamț, Daniela SOROCEANU, a ridicat și problema unor obiective foarte importante din județul Neamț, asupra cărora ar trebui intervenit cu ajutor din partea guvernului, astfel încât ele să nu mai reprezinte niște puncte nevralgice pe harta județului. Primul ar fi „Refacerea Digului de Apărare a Frontului de Captare Preuțești”. Acest obiectiv asigură securitatea sanitară a utilizatorilor serviciului de alimentare cu apă, din zona Neamț în Tg. Neamț, Roman și în județul Iași, precum și protecția civilă a bunurilor persoanelor din zonă. Valoarea investiției este de aproximativ 2.400.000 lei. Al doilea obiectiv vizează amenajarea albiei râului Siret în localitatea Ion Creangă. Investiția este necesară deoarece ea ar asigura evitarea unor pagube majore prin afectarea locuințelor, terenurilor agricole precum și drumul județean DJ 207C, putând duce la izolarea a 40.000 de oameni. Valoarea investiției este de aproximativ 22.353.000 lei. Al treilea obiectiv se referă la realizarea unei amenajări a râului Cracău la Slobozia. Această investiție apara Slobozia, anexa orașului Roznov, circa 1.800 de gospodării cu 5.200 locuitori, 622 ha terenuri agricole, 15 km drumuri, 5 obiective social economice și 9 poduri. Acest obiectiv este foarte important și datorită faptului că această zonă este traversată de magistrala de gaz care alimentează orașul Piatra- Neamț precum şi toți consumatorii de gaze naturale până în localitatea Tașca. Valoarea estimată este de 68.811.000 lei. „Vreau să asigur pe toţi nemţenii că mă voi implica cu aceeaşi pasiune şi perseverenţă pentru a se restabili o viaţă normală în localităţile afectate, iar cetăţenii să îşi poată relua activităţile cotidiene în maximă siguranţă!”, a spus prefectul Daniela Soroceanu. O parte din măsurile de intervenție rapidă urmează să fie adoptate în prima ședință a Executivului. Astfel, sunt avute în vedere măsuri imediate de intervenție, pe două paliere: 1. Pentru sprijinirea oamenilor și localităților afectate de inundații: 8 Asigurarea produselor de strictă necesitate – apă, alimente, locuințe mobile pentru cazarea oamenilor ale căror locuințe au fost distruse sau grav afectate 8Asigurarea de materiale de construcții pentru reconstrucția caselor distruse de calamități 8Alocarea de ajutoare financiare familiilor afectate, în baza anchetelor sociale 8Deblocarea drumurilor și căilor de acces afectate de inundații, precum și restabilirea legăturilor de acces pentru comunitățile izolate 8Consilierea populației pentru conștientizarea riscurilor de sănătate la care se expun și asigurarea vaccinurilor necesare, acolo unde este nevoie (pentru hepatita A și tetanos) 8Suplimentarea forțelor și mijloacelor de intervenție pentru scoaterea apei și aluviunilor din casele, curțile și localitățile afectate 8Asigurarea furajelor necesare animalelor domestice ce aparțin familiilor afectate 2. Autoritățile vor interveni, de asemenea, pentru a preîntâmpina și diminua efectele eventualelor inundații ce pot apărea în perioada următoare, având în vedere prognozele meteorologilor pe termen scurt și mediu. În acest sens, autoritățile sunt pregătite să intervină pentru consolidarea unor maluri de apărare, breșe controlate, înălțarea unor diguri, etc. De asemenea, premierul Viorica Dăncilă a cerut ministrului Tineretului și Sportului să găsească soluții pentru organizarea de tabere gratuite destinate copiilor din familiile ale căror locuințe au fost grav afectate de calamități. Un alt set de măsuri avute în vedere vizează refacerea infrastructurii de transport și de mediu distruse sau afectate de inundații, inclusiv diguri de protecție. Guvernul va face o analiză complexă în baza căreia va accesa Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene. „Am fost ieri și am văzut situația la fața locului. Am vorbit cu oamenii care au nevoie de sprijinul nostru rapid. Mulți și-au pierdut în câteva ore munca de o viață. Este datoria noastră să îi ajutăm cu tot ce au nevoie pentru a trece peste aceste momente grele”, a afirmat premierul Viorica Dăncilă.