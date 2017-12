De lucru prin Regat

În aceste zile, firmele britanice vor să acapareze asistenți medicali și croitori

„Divorțul” pe cale amiabilă de Uniunea Europeană a Marii Britanii n-au oprit angajatorii să ofere în continuare de muncă lucrătorilor străini, prin rețeaua EURES România. În total, în aceste zile, firmele din Regat dispun 11 joburi, respectiv 5 ca asistent medical și 6 de croitor. Deci cu, sau fără Brexit are “balta pește”, și nu trebuie să ne facem griji din acest punct de vedere, fiindcă britanicii nu ignoră forța de muncă mioritică, mai ales că lucrătorii români sunt serioși și foarte buni meseriași. Prima ofertă EURES este ca asistent medical, slujbe care aparțin unei companii din Irlanda de Nord, respectiv JARK (BELFAST) LTD, unde angajații selectați, vor lucra prin diverse localități din Irlanda de Nord. Persoanele interesate să-și desfășoare activitatea peste hotare, trebuie să aibă studii de specialitate ca asistent medical și înregistrare sau aplicație depusă la NMC (Nursing and Midwifery Council). O altă cerință a angajatorului britanic este și cunoașterea limbii engleze, respectiv nivel B2/C1. Ca sarcină de serviciu, viitorii lucrători vor trebui să administreze medicamente, să înregistreze și să externeze pacienții, să aibă grijă individual, să respecte politicile și procedurile prevăzute în planul de îngrijire a persoanelor și a vârstnicilor. Programul de lucru va fi de 42 ore pe săptămână, în schimburi de zi și de noapte. În funcție de experiență, salariul va fi de 12.50-16 lire brut pe oră. Firma se va oferi să preia lucrătorii români de la aeroport și să-i ajute la găsirea unei locuințe. După instalare, persoanele selectate vor fi instruite la noul loc de muncă. Durata contractului va fi pe o perioadă nedeterminată. Nemțenii interesați e aceste joburi trebuie să trimită CV-urile completate în limba engleză, la adresa de e-mail: lpiccinini@jark.co.uk. Următoarele joburi se adresează croitorilor, care vor munci în localitățile irlandeze Bangor, Larne, Newry și Armagh. Firma angajatoare se numește ZIP YARD LTD, care oferă o leafă de 7,5 lire brut pe oră. În sarcina viitorilor angajați va intra cusutul și repararea tuturor tipurilor de îmbrăcăminte, inclusiv cea oficială și de nuntă, precum și mici articole de tapițerie/mobilier. Se va lucra câte 40 ore pe săptămână,cu perioadă de probă. Pentru obținerea acestor ocupații, angajatorul cere 1 an de experiență, iar persoana selectată să știe să lucreze cu mașini de cusut industriale. În plus, acestea trebuie să vorbească limba engleză, la nivel A2- B1. Persoanele alese de firmă vor fi preluate de la aeroport. Pentru selecția dosarelor, candidații trebuie să trimită CV-urile completate în limba engleză, la adresa de e-mail: fiona@thezipyard.com

V. ANDRIEȘ