CSM Ceahlăul va juca un amical cu CSM Pașcani

Fotbaliștii de la CSM Ceahlăul și-au reluat la începutul săptămânii antrenamentele pe plan local, după revenirea din stagiul centralizat de la Sovata. Tehnicienii pietreni au stabilit un program de antrenamente mai diferit, în condițiile în care mulți dintre componenții lotului sunt încă elevi, iar dimineața au cursuri la Liceul cu Program Sportiv. Din păcate, cantonamentul de la Sovata nu s-a încheiat așa cum și-au dorit antrenorii, cu un meci de verificare în compania unei echipe din zonă, din cauza terenurilor impracticabile. S-a dorit un joc test duminică, la revenirea la Piatra Neamț, însă nici acesta nu a mai avut loc, tot din cauza ninsorilor din week-end-ul trecut, care au făcut impracticabile terenurile de joc. În consecință, galben-negrii se vor antrena zilele acestea pe plan local și, dacă nu va mai interveni nimic, vineri au programat primul amical al iernii, în compania echipei de ligă a treia, CSM Pașcani. Confruntarea este programată pentru ora 13, pe terenul sintetic de la stadionul Municipal.

Celelalte adversare pe care CSM Ceahlăul le va mai întâlni în jocuri amicale sunt CSM Roman și echipa de elită de la CSMS Iași, partidele urmând a se disputa tur-retur. Antrenorii pietreni s-au declarat mulțumiți de pregătirea pe care au făcut-o jucătorii în această iarnă, atât cea de pe plan local, cât și cea din stagiul de la Sovata, iar unul dintre cele mai pozitive aspecte este acela că niciunul dintre componenții lotului nu au suferit accidentări, care apar destul de des în această perioadă. CSM Ceahlăul va debuta în retur la finele lui martie, pe teren propriu cu Stejarul Țibucani, în etapa a noua din seria a doua a ligii a cincea.

Fotbal

Amical pierdut pentru CSM Roman

Foresta Suceava – CSM Roman 5-0 (3-0)

Formația de ligă a treia CSM Roman a început cu stângul seria partidelor amicale din această iarnă. La finele săptămânii trecute, fotbaliștii romașcani au pierdut cu 0-5, testul din deplasare cu Foresta Suceava, un adversar mult mai valoros, locul 8 în liga a doua. Aflați la primul joc de verificare și cu un lot destul de redus numeric, elevii lui Gabi Țapu și Iosif Susanu nu au reușit să facă față echipei sucevene, cea care multe etape a cochetat cu podiumul ligii a doua. Disputat pe o vreme foarte friguroasă, duelul de la Suceava a fost unul benefic pentru ambele combatante, gazdele aflându-se la cel de-al treilea amical al iernii. Foresta Suceava a condus cu 3-0 la pauză, iar la final s-a impus cu 5-0, prin golurile lui Vraciu și Cerlincă, câte o dublă, și Căinari. „Pentru mine, acest test a fost unul neutil și nu e concludent. Am jucat pe terenul sintetic de la LPS Suceava, un teren înghețat, iar băieții mei nu au avut adidași pentru așa suprafață, au jucat cu ghete cu crampoane și au alunecat aproape tot meciul. Gazdele puteau înscrie de mai multe ori, dar Hărăguță a fost inspirat și ne-a ajutat de multe ori. Asta e, sperăm ca la partidele viitoare să ne adaptăm mai bine la condițiile de joc și să evităm astfel de situații neplăcute“, a declarat principalul romașcan, Gabi Țapu.

În partida cu sucevenii, CSM a început cu Hărăguță – Lucaci, Marin, Rotaru, Lupușoru – Dutciuc, Petrila, Brăescu, Covaliu – Țapu și Popa, iar pe parcurs au fost utilizați și ceilalți jucători din lot.

Trupa de la malul Moldovei, care a început pregătirea de iarnă de aproximativ o lună de zile, se află în plină perioadă de acumulări fizice, iar antrenorii Țapu și Susanu încearcă să găsească o formulă de echipă optimă, cu care să atace partea a doua a sezonului. CSM Roman mai are programate și alte jocuri test în perioada următoare, unul dintre adversari fiind CSM Ceahlăul, liderul din seria a doua a ligii a cincea. Jocul va avea loc vineri, 24 februarie, pe terenul sintetic de la Piatra Neamț. Până atunci, tot pe acest teren, CSM Roman va disputa un amical și cu Teiul Poiana Teiului, locul 2 din liga a patra nemțeană, sâmbătă, 18 februarie. Trupa romașcană debutează în retur pe 4 martie, acasă, cu AFC Odorheiu Secuiesc.

Fotbal

Turneu util în Ardeal pentru juniorii de la LPS

Cele două formații de juniori de la LPS Piatra Neamț, sub 17, respectiv sub 16 ani, au încheiat o săptămână aproape perfectă, timp în care au susținut 6 jocuri de verificare, la turneele de la Odorheiu Secuiesc și Cluj Napoca. Ultimele 4 partide s-au disputat în orașul de sub dealul Feleacului, acolo unde elevii lui Gabriel Rădulescu au întâlnit echipele similare ale clubului, Ardealul Cluj.

Victorii în prima zi

În prima zi de competiție, juniorii sub 17 ani de la LPS Piatra Neamț au jucat împotriva colegilor de la Ardealul Cluj, în fața cărora s-au impus cu 3-1, după 2-1 la pauză. Golurile oaspeților au fost marcate de Toma, Gabor și Strat. În acest joc, LPS a început cu Florea – Rusu, Andreș, Ilie, Sârbie – Olteanu, Toma, Pântea, Hodorogea – Gabor și Agafiței, iar ulterior au mai intrat Monoranu, Strat și Burghelea.

Tot în prima zi, cealaltă echipă de la LPS, alcătuită din copii născuți în anii 2001-2002, au bătut tot cu 3-1 pe cei de la Ardealul Cluj, care a avut în componență jucători născuți în anul 2002. Golurile pietrenilor au fost marcate de Vâlea, care a reușit o dublă, și Gârneață, iar antrenorul Gabi Rădulescu a început meciul cu Donia – Iorga, Misăilă, Moroșanu, Cocean – Hurdubei, Matei, Gârneață, Vâlea – Curpăn și Spătaru, iar ulterior au mai intrat Istrati, Gheorghiță și Dumitru.

După prima zi de competiție, impresiile din partea antrenorului pietrean au fost pozitive. „Cei mari au făcut un joc bun, cu o organizare pozitivă, atitudine și combativitate la nivel înalt. Am întâlnit o echipă bună a gazdelor, dar astăzi noi am fost mai buni. Și juniorii sub 16 ani au făcut un joc bun, după o partidă echilibrată, dar am avut posesie și siguranță în apărare. Felicitări ambelor echipe“, a spus Gabi Rădulescu.

După partidele din prima zi, fotbaliștii pietreni au avut posibilitatea să viziteze două dintre cele mai moderne baze sportive din România, stadionul Cluj Arena și sala Polivalentă, fiind impresionați de ceea ce au văzut.

Eșecuri în ziua a doua

Ultima zi a turneului de la Cluj Napoca nu a mai fost una de bun augur pentru juniorii de la LPS Piatra Neamț, care au pierdut ambele dueluri cu colegii de la Ardealul Cluj. Cei mai mari au cedat de această dată cu 0-4, după 0-1 la pauză, în urma unui joc pe care antrenorul Rădulescu l-a considerat totuși pozitiv. „Un joc cu multe momente bune, cu multe ocazii de gol și câteva greșeli de începători la golurile primite. De asemenea, spiritul de echipă a fost la un nivel mai scăzut. Poate și oboseala a contat, după o săptămână destul de încărcată cu deplasări și jocuri, dar cred că testul a fost unul util“.

În această confruntare, LPS i-a avut în primul 11-zece pe Florea – Moroșanu, Ilie, Andreș, Sârbie – Vâlea, Pântea, Toma, Olteanu – Agafiței și Hodorogea, iar ulterior au mai intrat Rusu, Monoranu, Curpăn și Strat.

Și cei mici, sub 16 ani, au cedat cu 2-3 partida cu colegii de la Ardealul, după ce gazdele au condus cu 2-1 la pauză. Reușitele pietrenilor le-au aparținut lui Matei și Monoranu, într-un joc în care LPS Piatra Neamț i-a avut pe teren pe Donia – Burghelea, Iorga, Misăilă, Cocean – Matei, Strat, Gârneață, Strâmbei – Monoranu și Curpăn, iar pe parcurs au mai intrat Ilie, Istrati, Hurdubei, Gheorghiță, Spătaru și Dumitru. „Am ratat câteva ocazii bune și o lovitură de la 11 metri, iar adversarul ne-a pus probleme pe faza de apărare. Ca o concluzie generală, au fost 3 zile de jocuri utile, de o calitate bună pentru ambele echipe ale noastre. Trebuie să muncim în continuare cu determinare și modestie, și atunci vom avea de câștigat“, a concluzionat Gabi Rădulescu.