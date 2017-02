*De mâine, treptat, în Neamț revine gerul, cu temperaturi nocturne de chiar și minus 15 grade Celsius

Până astăzi, la ora 11, județul Neamț se află sub atenționare de cod galben, de ninsori. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, în intervalul menționat, în județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași, precum și în zona de munte a județelor Bacău și Vrancea va ninge și se va depune strat nou de zăpadă de 10…20 cm.

Pe lângă această atenționare, ieri, ANM a actualizat informarea meteo de precipitații însemnate cantitativ și vânt, valabilă până mâine, la ora 11. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, în intervalul menționat, vor fi precipitații în toate regiunile. Cantitățile de apă vor depăși local 15…20 l/mp, iar în sudul Moldovei, Muntenia și Dobrogea, dar și în zonele deluroase și montane din restul teritoriului se vor cumula pe arii restrânse peste 30…40 l/mp. În jumătatea de nord a Moldovei, dar și la munte, la altitudini mari vor predomina ninsorile, iar în vestul, nord-vestul și centrul teritoriului precipitațiile vor fi sub formă de ploaie, lapoviță și trecător ninsoare. În regiunile sudice și sud-estice (inclusiv în zona Municipiului București) la început vor fi mai ales ploi, iar din a doua parte a zilei de miercuri (8 februarie) acestea se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Pe spații restrânse, cu precădere în sudul și centrul Moldovei și în nordul Munteniei, vor fi depuneri de polei. Temporar vântul va avea intensificări în sudul Moldovei, în cea mai mare parte a Munteniei și a Dobrogei și local în Oltenia, cu viteze ce vor depăși la rafală 50…55 km/h și izolat 65 km/h.

Pe de altă parte, conform estimărilor realizate de specialiștii Centrului European pentru prognoze pe medie durată de la Reading, Anglia, în Moldova, până în data de 19 februarie, valorile de temperatură vor scădea accentuat, astfel că în perioada 7-14 februarie vremea va deveni deosebit de rece, geroasă în cursul nopților. Se vor înregistra maxime diurne de -6…-3 grade Celsius și minime de -16…-12 grade Celsius, în medie regională. În ultima parte a intervalului (după data de 15 februarie) este posibilă o creștere ușoară și treptată a temperaturilor, fiind estimat un ecart al maximelor de -4…-1 grad Celsius și al minimelor de -11…-8 grade Celsius. În primele zile ale intervalului, pe arii extinse vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, local mai importante cantitativ. Apoi vor fi posibile doar fulguieli izolate, iar după data de 15 februarie va crește din nou probabilitatea pentru precipitații mai frecvente.

Ieri după amiază, la ora 15, în tot județul Neamț se înregistrau temperaturi negative, respectiv câte minus 3 grade Celsius la Piatra Neamț, Târgu Neamț și pe Masivul Ceahlău. În Roman erau minus două grade Celsius. Tot ieri a nins prin tot județul și s-a depus un strat nou de zăpadă.

V. ANDRIEȘ