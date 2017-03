Angajații Direcțiilor Județene pentru Cultură solicită majorarea salariilor

*„Noi am rămas cu aceleași salarii, deși facem parte din aparatul central și ar fi trebuit să fim tratați în mod egal“, a precizat Rocsana Josanu, directorul Direcției Județene pentru Cultură Neamț

Direcția Județeană pentru Cultură Neamț a înaintat, alături de alte 31 de Direcții Județene din țară, un memoriu către Ministerului Muncii și Justiției Sociale în care își exprimă nemulțumirile cu privire la inechitățile salariale apărute ca urmare a majorărilor aplicate personalului din Ministerul Culturii și Identității Naționale.

„Direcțiile pentru Cultură din 32 de județe ale țării am făcut un memoriu către Ministerul Culturii, în care am sesizat aspectele legate de inechitățile salariale apărute ca urmare a majorărilor aplicate personalului din minister. Noi am rămas cu aceleași salarii, deși facem parte din aparatul central și ar fi trebuit să fim tratați în mod egal“, a precizat Rocsana Josanu (foto), șefa Direcției Județene pentru Cultură Neamț.

Cei 32 de semnatari avertizează că inechitățile salariale au generat un proces de demotivare a angajaților Direcțiilor pentru Cultură, și așa în număr foarte redus: „În 2016, Guvernul a majorat cu 70%, prin ordonanțe repetate (OUG 57/2015 și OUG 20/2016), salariile în aparatul central de stat. De această majorare au beneficiat doar angajații din aparatul central al Ministerului Culturii și Identității Naționale nu și cei din Direcțiile Județene pentru Cultură, care fac aceeași muncă. Așadar, demersul Guvernului României a accentuat inechitățile salariale și a generat un proces de demotivare accentuată a angajaților. Această soluție discriminatorie a fost justificată cu argumentul că efortul financiar ar fi prea mare, argument subiectiv, neconstituțional în spirit și greu de susținut practic, în condițiile în care numărul angajaților din teritoriu este deosebit de redus“, se arată în memoriu.

Criza de personal se resimte și la nivelul Direcției Județene pentru Cultură Neamț, instituție care este nevoită să-și desfășoare activitatea cu doar 4 angajați permanenți.

Subfinanțare dramatică a activității de protejare și conservare a patrimoniului

Semnatarii își exprimă, totodată, îngrijorarea față de pericolul exodului angajaților către alte instituții beneficiare ale creșterilor salariale hotărâte de Guvern, lucru care deja se resimte la nivelul unora dintre Direcțiile pentru Cultură. În consecință, autorii demersului solicită majorarea cu 50% a salariilor funcționarilor din cadrul Direcțiilor pentru Cultură, majorare care nu ar reprezenta un efort bugetar prea mare, comparativ cu creșterile salariale aprobate pentru artiști, spre exemplu: „Din datele pe care le deținem, începând cu 1.02.2017, un număr de 3005 artiști vor beneficia de o majorare cu 50% a salariilor, impactul bugetar pentru anul în curs fiind de 24 milioane lei. În condițiile în care, la nivelul întregii țări, în cadrul Direcțiilor Județene pentru Cultură își desfășoară activitatea un număr de 254 de funcționari publici (în total 308 posturi împreună cu personalul contractual), estimăm o majorare a salariilor noastre tot cu 50% (308 reprezintă aproximativ 10% din 3005) ar avea un impact bugetar de circa 2,4 milioane lei“.

Nu în ultimul rând, semnatarii memoriului trag un semnal de alarmă privind subfinanțarea dramatică a activității de protejare și conservare a patrimoniului, mergând până sub limita de supraviețuire, Direcțiilor pentru Cultură fiindu-le alocate lunar bugete familiale, care asigură doar supraviețuirea acestora.

Memoriul semnat de cele 32 de Direcții Județene pentru Cultură a fost trimis către Ministerul Muncii și Justiției, Ministerul Culturii și Identității Naționale și către prefecturi.

Direcțiile Județene pentru Cultură sunt singurele instituții cu atribuții în protejarea și conservarea patrimoniului cultural național mobil și imobil. La nivel național, Lista Monumentelor Istorice include aproximativ 30.000 de obiective, protejarea acestora – alături de sutele de mii de bunuri culturale clasate în categoriile „Tezaur“ și „Fond“ ale Patrimoniului Cultural Național mobil – constituie obiectul principal de activitate al Direcțiilor Județene pentru Cultură.

