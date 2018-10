TULBURELUL LE-A LUAT MINŢILE

Agresată de frate în crâşmă Poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Roman au fost sesizaţi vineri seara de o femeie de 43 de ani, din localitatea Miron Costin cu privire la faptul că a fost agresată fizic de fratele său. În urma activităţilor operative desfăşurate, poliţiştii au stabilit că la data de 28 septembrie a.c.,în timp ce se aflau într-un local din municipiului Roman, pe fondul unor discuţii în contradictoriu şi a consumului de alcool, o femeie de 43 de ani ar fi fost înţepată cu un obiect ascuţit, în zona lombară de fratele său, de 46 de ani, din Roman. În urma probării activităţii infracţionale, bărbatul a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore şi introdus în arestul I.P.J. Neamţ, fiind bănuit de comiterea infracţiunilor de violenţă în familie, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. La data de 29 septembrie, faţă de bărbatul de 46 de ani, instanţa de judecată a dispus măsura preventivă a controlului judiciar pentru 60 de zile. Altă înjunghiere, în alt local La data de 28 septembrie poliţiştii din cadrul Postului de Poliţie Trifeşti au fost sesizaţi de personalul din cadrul Spitalului municipiului Roman despre faptul că la unitatea spitalicească s-a prezentat un tânăr ce prezentat o plagă în zona abdomenului. Din cercetările efectuate, a reieşit că la data de 28 septembrie a.c., în timp ce se afla într-un local din Trifeşti , pe fondul consumului de băuturi alcoolice şi a unui conflict spontan izbucnit, un tânăr de 22 de ani, ar fi fost înţepat cu un obiect ascuţit, în zona abdomenului, de un alt tânăr de 29 de ani, din localitatea Trifeşti, la scurt timp acesta părăsind incinta localului. Tânărul de 29 de ani a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore, fiind bănuit de comiterea infracţiunilor de lovirea sau alte violenţe, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase şi l-au încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Neamţ. În urma constatării medico-legale, s-a stabilit că leziunile suferite au pus în pericol viaţa tânărului, astfel încadrarea juridică a faptei a fost schimbată din lovirea sau alte violenţe în tentativă la omor. Ancheta a fost preluată de specialişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale – I.P.J. Neamţ, sub coordonarea unui procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ. Beat, la volan pe strada Ştefan cel Mare În noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orelor 00.30, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Piatra Neamţ au depistat pe strada Piaţa Ştefan cel Mare, un autoturism condus de un bărbat de 43 de ani, din Piatra Neamţ, în timp ce se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. Întrucât emana halenă alcoolică, bărbatul a fost testat cu aparatul alcooltest, care a indicat o valoare de peste 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus la spital, unde i sau recoltat probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.