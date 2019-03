Stiai ca duritatea apei iti afecteaza viata in sens negativ fara sa realizezi?﻿

S

Probabil ai observat cum prietenii tai ce locuiesc la bloc consuma apa de la robinet (fie pentru gatit/ spalat sau consum propriu) si te-ai intrebat mereu “Oare este buna apa aceea?”. Ei bine, da! Apa de la robinet este buna, atata timp cat este racordata la reteaua publica de apa. In schimb, daca folosesti apa de foraj, lucrurile stau altfel.



Cand locuiesti la casa si folosesti apa de foraj, cea mai mare problema cu care te poti confrunta este duritatea apei. Exista insa aceeasi problema si in locuintele de la bloc sau din zonele muntoase. Nimeni nu vrea sa aiba apa dura si este de inteles, avand in vedere efectele negative pe care aceasta le produce.



Ce este aceasta apa dura?



Apa dura, dusmanul tuturor, contine o cantitate mare de minerale (saruri de calciu si magneziu). Cu cat cantitatea acestor saruri este mai mare, cu atat duritatea apei este mai crescuta. Desi apa de ploaie este dedurizata natural, la contactul cu rocile de calcar sau cu zacamintele minerale, ea devine dura.



Trebuie sa stii ca nu este periculoasa pentru consum (desi are un gust neplacut si un aspect impur), dar este neplacuta in utilizarea zilnica.



Cum ne afecteaza apa dura viata?



Printre motivele pentru care apa dura este “blamata”, se numara cateva cu care te-ai confruntat sigur, dar nu ai stiut ca aceasta este cauza. De altele, este posibil sa nici nu fi auzit:

apa dura nu face spuna cu sapunul/samponul – deci nu poti face un dus bun, in urma caruia sa te simti curat. Daca ai observat, aceasta situatie este foarte des intalnita la pensiunile de la munte pentru ca, in acele zone, duritatea apei este foarte mare;

lasa urme peste tot (de la vase, pahare, pana la chiuveta, cada, geamurie de la cada etc). Doamnele sunt cele mai afectate de acest aspect, intrucat trebuie sa gasesca alte solutii pentru curatarea vaselor si a geamurilor;

nu permite fierberea corespunzatoare a alimentelor. Cei ce au incercat vreodata sa fiarba fasole, de exemplu, in apa dura, au avut mari batai de cap;

din pacate, apa dura are efecte negative asupra masinii de spalat, prin faptul ca determina aparitia calcarului pe rezistenta acesteia;

creste factura la energie si distruge centralele termice de incalzire a locuintelor. In urma depunerii de calcar in interiorul tevilor, centrala va consuma mai multa energie pentru a face apa asa ajunga, in cele din urma, la temperatura setata;

determina uscaciunea pielii si a parului;

spalatul hainelor in apa dura se face mult mai greu pentru ca detergentul se dizolva mai greu.

Cum poti scapa de apa dura?



Cea mai folosita si, de altfel, cea mai eficienta metoda de a reduce duritatea apei este instalarea unei statii de dedurizare (denumita mai simplu: dedurizator).



Pentru a rezulta o apa “moale” in toata casa, dedurizatorul pentru apa se monteaza pe conducta principala de apa rece, intr-o camera tehnica (din interiorul casei sau din afara ei), intre hidrofor (statie de pompare a apei) si toti consumatorii din casa (inaintea centralei termince si a boilerului).



Modul de funcționare al unei statii de dedurizare?



In interiorul dedurizatorului se regasesc mici bilute de rasina, asemanatoare unor margele fine. Mineralele prezente in apa dura ce intra in statie (calciul si magneziul) au o sarcina electrica pozitiva, ceea ce le determina sa se lipeasca de particulele de rasina in timp ce apa cu duritate ridicata este transportata prin coloana dedurizatorului (un fel de butelie a dedurizatorului).



Statia de dedurizare functioneaza pe baza de sare (mici pastilute de sare). In momentul in care, o solutie pe baza de apa si sare pusa in coloana statiei, in care se afla particulele de rasina (ce este deja plina cu sarurile de calciu si magneziu provenite din apa dura), are loc un schimb ionic, intre sarurile dure (calciu si magneziu) si cele de sodiu (provenite din solutia de sare introdusa).



O statie de dedurizare de calitate?



Acum ca stii ce efecte negative produce apa dura, dar ai aflat cum sa rezolvi problema, nu-ti mai ramane decat sa cauti o firma de specialitate serioasa, ce te poate ajuta cu achizitionarea si montarea statiilor de dedurizare. Firma Clack, de exemplu, ofera solutii si produse de calitate, menite sa ii ajute pe oameni sa traiasca o viata sanatoasa, consumand o apa curata. Experienta in domeniu, profesionalismul si devotamentul cu care isi duc la indeplinire misiunea sunt atuurile pentru care echipa Clack este una dintre cele mai apreciate in ceea ce priveste solutiile de purificare a apei.



Sanatatea ta si a familiei tale este pe primul loc. Ai grija de ea si alege sisteme eficiente pentru locuinta ta.

Sursa foto: https://www.pexels.com/