REȚINUT PENTRU DISTRUGERE

Polițiștii au identificat și reținut un bărbat de 38 de ani, care, în seara de 5 octombrie a.c., ar fi distrus fereastra imobilului unei femei din Pipirig. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Neamț La data de 5 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Tîrgu-Neamț au fost sesizați de către o femeie de 52 de ani, din Pipirig, cu privire la faptul că vecinul său i-a distrus fereastra locuinței. Din cercetări a reieșit faptul că, pe fondul unui conflict, un bărbat de 38 de ani, din Pipirig, ar fi aruncat cu pietre către locuința femeii, distrugându-i o fereastră și izolația de pe peretele imobilului. Prejudiciul creat prin activitatea infracțională este estimat la aproximativ 2.000 de lei. Polițiștii au extins cercetările și au stabilit faptul că bărbatul este cercetat în alte două cauze penale sub aspectul comiterii infracțiunilor de distrugere și amenințare. În urma administrării probatoriului, acesta a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Neamț, fiind cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere. La data de 6 octombrie a.c., cel în cauză a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamț, care a dispus plasarea sub control judiciar pentru 30 de zile.