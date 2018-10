Record de noi născuţi în august!

Mai mulţi copii, mai puţine căsătorii

Mai puţine decese, mai multe divorţuri

În luna august a acestui an, la maternitățile din Neamț au venit pe lume 484 de nou-născuți, cu 148 mai mulți față de aceeași perioadă a anului trecut. Deci dragostea plutește mai abitir la sfârșit de an, respectiv în luna decembrie, când cuplurile își fac planuri de viitor și par mai interesate să aibă mai mulți copii, urmând ca peste 9 luni, doamnele să ofere partenerului cel mai frumos “cadou”. Dacă barza și-a făcut bine treaba, alta e situația când vine vorba de mariaje, iar Cupidon ar trebui să nu primească ‘’notă’’ de trecere. Conform datelor primite de la Direcția de Statistică Neamț, în perioada analizată, au fost înregistrate 726 de căsătorii, cu 50 mai puține decât în aceeași perioadă a lui 2017. În ziua de astăzi, când viața nu este deloc ușoară, cuplurile de îndrăgostiți nu mai vor să-și întemeieze o familie când sunt mai tinere, preferând ca mai întâi să se realizeze din punct de vedere financiar, mai ales că locuințele sunt scumpe, iar salariile de mizerie.

De la fericire trecem la despărțiri. Cum în căsnicie nu ne iese întotdeauna totul așa cum ne-am propus, multe persoane se despart, fiecare partener mergând pe drumul ales. Este și cazul a 62 de cupluri nemțene, care în luna august a acestui an au spus pas la căsnicie, separându-se legal, fie la judecătorie, notariat sau la starea civilă. Din aceeași statistică rezultă vești și mai triste. Astfel, în perioada analizată, funcționarii au înregistrat 486 de decese, cu 7 mai puține decât în aceeași perioadă a lui 2017.

V. ANDRIEȘ