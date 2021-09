După ce s-a obținut acreditarea ERASMUS+ pentru domeniul mobilităților de formare profesională, pentru perioada 2021-2027, echipa de proiecte a Colegiului Național Petru Rareș a depus o cerere de finanțare pentru anul 2021-2022, cerere care a fost aprobată de către ANPCDEFP, România (au fost aprobate 174 de cereri de finanțare ERASMUS+, în domeniul Educației Școlare – KA121).

Astfel, cu un grant de 13.440 euro, pentru acest an școlar, 7 profesori din Petru Rareș vor participa la cursuri de formare în centre acreditate din Europa (Croația, Portugalia, Franța, Spania). Direcțiile de interes ale formării cadrelor didactice sunt: evaluarea on line, proiectarea didactică – proiectarea de resurse digitale pentru învățământul on line, scrierea de proiecte cu finanțare europeană. Profesorii s-au înscris încă de anul trecut la formările europene din perioada următoare, până în 2027. Urmează ca, în funcție de interesul pe care și l-au manifestat și de limba străină în care se vor desfășura cursurile, să se primească aprobarea înscrierii lor în unul din centrele europene de formare, acreditate ERASMUS+. În plus, în fiecare an școlar, un profesor de la Petru Rareș va participa la un curs de formare europeană pe lista ERASMUS+ – KA121 – SCH a Inspectoratului Școlar Județean Neamț.

Vestea este cu atât mai bună cu cât se dorește realizarea unei biblioteci virtuale de cursuri și teste, pe viitoarea platformă de e-learning a liceului.