Primarul Dragoș Chitic a fost ieri din nou pe teren, împreună cu reprezentanții societăților care realizează lucrările comandate de primărie, pentru a verifica stadiul lucrărilor edilitare programate pentru acest an și pentru a completa programul de lucrări pentru perioada următoare. Sunt realizate în această perioadă:

¬ întreținerea și modernizarea străzilor și a parcărilor;

¬ curățarea rigolelor de scurgere a apelor pluviale;

¬ reparații punctuale ale aleilor pietonale; ¬ reparația și modernizarea spațiilor de joacă și a mobilierului stradal; ¬ refacerea marcajelor rutiere; ¬ lucrări care să protejeze populația împotriva inundațiilor;

¬ aducerea la cota străzii a căminelor rețelelor de utilități;

¬ amenajări peisagistice, cosirea și întreținerea spațiilor verzi.

În acest an au fost modernizate prin turnarea unui nou covor asfaltic, pe toată suprafața sau pe tronsoanele afectate, un număr de 14 străzi : Gheorghe Doja, Dimitrie Bolintineanu, Valea Albă, Ion Ionescu Dela Brad, Lunca Bistriței, Subdărmănești, B-dul Dacia, Aleea Tineretului, Hangului, Aleea Aurorei, Nufărului, Poiana Teiului, Hatasului și Târnavelor. Au fost, de asemenea, modernizate până în prezent un număr de 4 străzi pietruite: strada Valea Albă, Strada Pietricica, strada Pârâul Doamnei și Strada Lutăriei. Este în lucru Strada Schitului și vor urma Strada Aleea Brazilor și strada Ion Sergentu. Este în plină desfășurare a doua cosire din acest an a spațiilor verzi. Cartierul Mărăței este într-o ușoară întârziere, cauzată de vremea ploioasă, primarul Dragoș Chitic solicitând societății Urban să urgenteze această operațiune, pentru a finaliza în cel mai scurt timp a doua cosire din acest an. I-a fost solicitat, de asemenea, societății Urban să prezinte programul perioadei următoare în privința celei de a doua cosiri, pentru ca cetățenii să știe când se va realiza această activitate în cartierul lor. Programul celei de-a doua etape de cosiri, pe cartiere, comunicat de CMI Urban este următorul: – Precista: finalizat; – Centru: în lucru, se va finaliza în data de 24 iulie; – Mărăței: va fi realizat în perioada 25 iulie – 10 august; – Dărmănești: va fi realizat în perioada 10-20 august. Programul poate suferi modificări cauzate de vreme. Pe parcursul unui an se realizează trei cosiri în toate cartierele orașului.