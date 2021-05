Ascensiunea Netflix pare de neoprit. Profitând de noile circumstanțe impuse de situația sanitară la nivel mondial, gigantul cu sediul în Los Gatos (California) a intensificat activitatea și își propune ca anul 2021 să fie unul în care să obțină poziția dominantă în piață.

În ultimul an divertismentul s-a mutat în mediul online. Rând pe rând, filmele, piesele de teatru și spectacolele și-au făcut loc din ce în ce mai des în acest mediu, iar piața jocurilor video online a explodat. Doar în primele 4 luni ale acestui an s-au cheltuit peste 34 de milioane de dolari americani pe jocuri video, iar suma nu include și jocurile de cazino online, care reprezintă o industrie aparte, și ea în plină expansiune.

Netflix și-a manifestat intențiile încă de la începutul anului

Netflix a abordat anul 2021 cu multă încredere, dovadă fiind faptul că a publicat o listă cu producțiile originale pe care intenționează să le lanseze în acest an. Conform playtech.ro, printre filmele din acest an vom regăsi Wonder Woman 1984 (Gal Gadot în rol principal), Fast & Furious sau Jumanji (cu Dwayne „The Rock" Johnson) sau Deadpool (cu Ryan Reynolds). În producțiile acestei platforme vom întâlni numeroși deținători ai Premiilor Oscar cum ar fi Regina King, Adrien Brody, Meryl Streep, Sandra Bullock, Jeremy Irons, Leonardo DiCaprio sau Jennifer Lawrence.

Până acum, platforma a încărcat peste 60 de producții printre care Creating The Queen’s Gambit (un documentar de 14 minute despre modul în care a fost realizat renumitul serial) , The Dig (dramă care a primit 5 nominalizări la British Academy Film Awards), The White Tiger (film dramatic care prezintă ascensiunea antreprenorială a unui sătean indian sărac, dar șiret), Pieces of a Woman (o dramă cu Vanessa Kirby în rol principal, nominalizată la Oscar, Globul de Aur sau Premiile Bafta). O atenție deosebită a fost acordată filmelor de inspirație indoneziană dintre care amintim The Heartbreak Club, Geez & Ann și June & Kopi.

Cele mai noi lansări la Netflix

Concrete Cowboy este unul dintre ultimele apariții pe platforma Netflix. Drama western îi are în rolurile principale pe Idris Elba, Caleb McLaughlin, Jharrel Jerome, Byron Bowers și Lorraine Tousaint. Disponibil din 2 aprilie, filmul ne prezintă aventurile unui cowboy de culoare în mediul urban.

Luna aprilie a consemnat debutul în rețeaua Netflix pentru populara actriță spaniolo-olandeză Yolanthe Cabau. Ea apare în comedia romantică Just Say Yes care ne prezintă trăirile unei femei romantice în căutarea iubirii.

Mai toate genurile au beneficiat de atenția Netflix, printre producțiile lunii aprilie 2021 numărîndu-se și drama romantică japoneză Ride or Die, documentarele Dolly Parton: A MusiCares Tribute și Why Did You Kill Me? (despre interferența rețelelor sociale în realizarea justiției), filme cu supereroi cum ar fi Thunder Force (cu Melissa McCarthy, Octavia Spencer și Jason Bateman) sau filme science fiction (Stowaway – cu Anna Kendrick, Toni Collette și Daniel Dae Kim).

La ce să ne așteptăm în 2021?

Pentru restul anului au fost confirmate mai multe filme, unele dintre ele așteptate cu nerăbdare de fani.

The Woman in the Window (Femeia din fereastră) este un thriller programat pentru 14 mai 2021. Povestea femeii autoizolate care este martorul unui act tulburător de violență în timp ce își spionează vecinii beneficiază de o distribuție de zile mari, cu Amy Adams, Gary Oldman sau Julianne Moore în rolurile principale.

All Rise, programat să apară la mijlocul lui 2021 este o dramă care prezintă bătăliile legale complexe ale unui elev de 17 ani în tentativa sa de își dovedi nevinovăția după ce a fost acuzat de crimă. În rolurile principale îi vom regăsi pe Kelvin Harrison Jr, Jennifer Hudson sau Jeffrey Wright.

Blonde este o reinterpretare a vieții tragice a lui Marilyn Monroe în care Ana de Armas va avea rolul principal. Din distribuție vor mai face parte Adrien Brody (soțul actriței), The Playright (Arthur Miller) și Caspar Phillison (JFK).

Bruised marchează debutul regizoral al lui Halle Berry. Povestea unei foste luptătoare MMA care încearcă să-și refacă viața sperând să învingă una dintre vedetele momentului în circuitul de lupte profesioniste o are chiar pe frumoasa Halle Berry în rolul principal.

Unul dintre cele mai așteptate filme ale anului îi are în distribuție pe Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Cate Blanchett, Meryl Streep și Johah Hill. Comedia Don’t Look Up ne arată obstacolele pe care trebuie să le depășească doi astronomi pentru a convinge oficialitățile despre pericolul apropierii unui meteorit.

Jeremy Irons, George MacKay, Jannis Niewöhner, Sandra Huller, Liv Lisa Fries fac parte din distribuția peliculei Munchen în care regizorul Christian Schochow încearcă să redea eforturile depuse de primul ministru britanic Neville Chamberlain pentru a construi un acord de pace care să ducă la evitarea celui de-al doilea război mondial.

Posibil să fie lansate în 2021