ÎNCARCERAŢI DE POLIŢIŞTI

Poliţiştii au depistat un bărbat de 65 de ani, din Roznov şi un altul de 56 de ani, din Săbăoani, condamnaţi la închisoare cu executare. Ambii au fost conduşi şi încarceraţi în penitenciarul Bacău.

Poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Roznov au depistat şi reţinut, la data de 3 ianuarie, un bărbat care poseda mandat de executare a pedepsei închisorii.

Acesta, în vârstă de 65 de ani, din Roznov, a fost condamnat de Judecătoria Piatra Neamţ la 5 luni şi 10 zile de închisoare, pentru săvârşirea infracţiunilor de furt şi folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare.

Poliţiştii l-au condus pe acesta la Penitenciarul Bacău, unde a fost încarcerat.

La data de 4 ianuarie, poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală Săbăoani au depistat un bărbat de 56 de ani, care poseda mandat de executare a pedepsei închisoriiemis de Judecătoria Roman. Acesta a fost condamnat la o pedeapsă de 58 de zile de închisoare pentru comiterea infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

În fapt, la data de 30.09.2012, în jurul orelor 20:05, inculpatul a condus un autoturism pe raza localităţii Teţcani, jud. Neamţ având o îmbibaţie alcoolică peste limita de 0,80 g/l alcool pur în sânge.

Poliţiştii l-au condus şi încarcerat la Penitenciarul Bacău.

IDENTIFICAT ŞI ÎNCARCERAT DE POLIŢIŞTII NEMȚENI PENTRU FURT CALIFICAT

Poliţiştii au introdus în arestul I.P.J. Neamţ pentru 30 de zile, un tânăr de 26 de ani, sub aspectul comiterii infracţiunii de furt calificat.

La data de 04.01.2019, orele 19.00, poliţiştii din cadrul Postului de Poliţie Podoleni au fost sesizaţi decătre o localnică, despre faptul că în perioada octombrie-decembrie 2018, persoane necunoscute i-aupătruns într-o anexă a locuinţei, de unde au sustras o trusă de scule, o bormaşină electrică şi un aparat de sudură, toate în valoare de 2500 de lei.

În urma investigaţiilor efectuate, poliţiştii au identificat persoana bănuită de comiterea faptei, respectiv un tânăr de 26 de ani, din Podoleni, cu antecedente penale. Acesta, în luna octombrie 2018, ar fi pătruns în anexa locuinţei persoanei vătămate de unde a sustras bunurile, pe care le-a vândut unui bărbat de 34 de ani, din Podoleni, cât şi unei persoanedin oraşul Buhuşi, ce urmează a fi identificată.

O parte din bunurile sustrase şi identificate au fost predate de poliţişti persoanei vătămate.

La data de 5 ianuarie a.c., tânărul a fost prezentat de poliţişti Judecătoriei Piatra Neamţ care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, sub aspectul comiterii infracţiunii de furt calificat

FEMEIE REŢINUTĂ DE POLIŢIŞTI PENTRU COMITEREA DE MULTIPLE INFRACŢIUNI RUTIERE

Poliţiştii au reţinut pentru 24 de ore, o femeie din Bârgăuani. Aceasta a fost introdusă în arestul IPJ Neamţ pentru comiterea mai multor infracţiuni rutiere.

La data de 04.01.2019, în jurul orelor 23:30, poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală Ştefan cel Mare au depistat o femeie de 39 de ani, din Bârgăuani, care conducea un autoturism pe DJ 155I, având autorizaţia de circulaţie provizorie expirată din data de 10.12.2018. De asemenea, conducătoarea auto a refuzat testarea cu aparatul alcooltest şi prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Poliţiştii i-au reţinut acesteia permisul de conducere şi au demarat cercetările sub aspectul comiterii infracţiunilor de punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat şi refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

La data de 05.01.2019, în jurul orelor 03:50, poliţiştii au depistat-o din nou pe aceasta, în timp ce conducea acelaşi autoturism neînmatriculat, în interiorul localităţii Talpa, din comuna Bârgăuani, fără a avea drept de circulaţie. Aceasta a refuzat testarea alcoolscopică şi prelevarea de probe biologice, fapt pentru care poliţiştii i-au întocmit un alt dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Poliţiştii au reunit cele două dosare de cercetare penală şi au dispus reţinerea femei pentru 24 de ore, sub aspectul comiterii infracţiunilor de punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat (două acte materiale), a unei infracţiuni de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi a infracţiunii de refuz sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice (două acte materiale)

Femeia a fost introdusă în arestul I.P.J. Neamţ, urmând ca astăzi să fie prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ, cu propunere de arestare preventivă.