Festivalul Toamnei în Săptămâna Altfel Regal de activităţi educative şi recreative la Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Mastacăn

În anotimpul bogăţiei, elevii Şcolii Gimnaziale „Ştefan cel Mare” Mastacăn au învăţat că frumuseţile toamnei se pot oglindi în literatură, în artă, muzică, în abilităţi practice, dar şi în ştiinţe. Prin programul național ,,Să știi mai multe, să fii mai bun!”, în săptămâna 22-26 octombrie 2018, copiii de la toate clasele, coordonați de învățători și profesori diriginți au pregătit momente artistice şi au realizat o multitudine de lucrări, cu materiale din natură și nu numai, specifice anotimpului, înfrumusețând și îmbogățind astfel Cămara Toamnei. Cu mic, cu mare, fiecare clasă şi grupă de grădiniță și-a împodobit standul cu bunătăți din ,,Cămara darnică a Toamnei”, atent concepute cu pricepere şi dăruire. O zi a fost dedicată lecturii. Cei mici șiau făcut debutul în lectură și au pornit întro călătorie distractivă în lumea poveștilor, iar cei mari au desfășurat diferite concursuri : „Pot să citesc!”, „Învăț să citesc!,” , „Cel mai bun cititor!”. De asemenea, elevii au fost antrenați în activități de Educație financiară prin intermediul proiectului „JA in a Day” – Junior Achivement România. Cu mic, cu mare, elevii împreună cu dascălii lor au pornit în excursii și drumeții pentru cunoașterea orașului și a imprejurimilor îmbrăcate în straiele Toamnei. O zi însuflețită de patriotism, dragoste și respect pentru țară, a fost cea în care sau desfășurat activitățile dedicate Anului Centenar. Elevii au confecționat minicărticele: „100 de gânduri pentru România” , „România copiilor” , „România, țara mea de dor!” , „omânia, te iubesc!”, au transmis gânduri și au descoperit diferite lucruri interesante despre țara noastră la aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire. Şi ediţia din aceast an a ,,Festivalului Toamnei – Târgul Toamnei”, a fost un real succes, bucurându-se de prezenţa primarului Vali Puică şi a prof. Ionel Pătrunjeldirectorului Şcolii Gimnaziale „Ştefan cel Mare” Mastacăn, care au sprijinit organizarea activităţilor și s-au implicat în desfășurarea acestora în cele mai bune condiții. „A fost o zi de vis, încununată de succes și admirație, o explozie de energie pozitivă. Câtă muncă, câtă măiestrie, emoții și frumusețe naturală! Felicitări cadrelor didactice, felicitari părinților și felicitari vouă, minunați copii!, a transmis primarul Vali Puică. Un aport deosebit în pregătirea Festivalului Toamnei l-au avut atât cadrele didactice, elevii și, nu în ultimul rând, părinții elevilor școlii noastre, care s-au dovedit a fi de un real sprijin și în acest an. Învățătoarele Alina Bârdahan, Magelona Socea, Cristina Diaconu și Simona Purcaru au demonstrat, încă o dată, o implicare deosebită în realizarea unor activităţi de excepţie, care au adus bucurie în comunitate. Evenimentul a avut şi o finalitate umanitară: prin Campania ,,Oameni de lângă noi”, fructele și legumele proaspete, cât şi cele conservate, au fost dăruite Căminului pentru Persoane Vârstnice Roznov.

Geanina NICORESCU