Excelența Sa, Ambasadorul Kim Yong Ho, împreună cu Kim Sung Hee și doi consilieri pe probleme politice și economice şi Excelența Sa Valeriu Arteni, născut în județul Neamț, fost ambasador al României în Republica Coreea se află timp de trei zile în Neamţ. Delegaţia a fost primită de preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, Ionel Arsene. “După primirea de la Consiliul Județean am mers împreună cu membrii delegației la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“, unde am participat la vernisajul expoziției de fotografie coreeană, iar oaspeții au făcut o donație de carte cu volume reprezentative din cultura țării lor. După-amiază, la sediul Consiliului Județean, am organizat un forum de afaceri, în cadrul căruia mai mulți antreprenori din Neamț s-au întâlnit cu delegația coreeană, scopul fiind explorarea potențialului economic existent în zonă și identificarea, împreună, de oportunități, căi și modalități concrete de cooperare și afaceri cu județul nostru. Sunt onorat de această vizită și sunt convins că pe parcursul celor 3 zile cât delegația oficială a Ambasadei Republicii Coreea la București se află în județul nostru va avea parte de experiențe de neuitat, având în vedere că va ajunge la unele dintre principalele obiective turistice din județ și la câteva societăți comerciale interesate de a încheia partener

M.O.T.