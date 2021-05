Conform definiției, termenul Nirvana reprezintă repaosul absolut, eliberarea definitivă de suferință – o noțiune legată de budism și de filosofia indiană. Cu ajutorul contemplației, se ajunge teoretic la o stare de fericire realizată prin eliberarea de grijile vieții, de suferințe și prin contopirea sufletului individual cu esența divină. Regăsim conceptul Nirvana în mai multe credințe și învățături, mereu semnificând libertate, o stare euforică, cu zero suferință, doar cu fericire și pace absolută, bucurie permanentă. Pentru omul normal, poate fi considerată o utopie, căci viața este legată de sentimente diverse, de un mix de senzații greu de separat pe termen lung.

Denumirea Nirvana a fost de bun augur pentru trupa legendarului Kurt Cobain

Cel mai probabil, foarte multe persoane cunosc termenul de Nirvana de la formația muzică grunge (subgen al rock-ului alternativ) fondată în 1987 în Aberdeen, Washington, Statele Unite ale Americii. Piese precum Smells Like Teen Spirit de pe albumul Nevermind (lansat în 1991, al doilea album de studio a formației americane) au făcut senzație, ajungând rapid în preferințele fanilor muzicii rock. Demn de menționat este că toate melodiile au fost compuse chiar de Kurt Cobain, unele în colaborare cu alți muzicieni.

Nirvana a fost o trupă ce a cunoscut succesul în formula Kurt Cobain – vocal, chitară, Krist Novoselic – chitară bas, Dave Grohl – baterie, back vocal. De-a lungul timpului, au mai activat Aaron Burckhard, Dale Crover, Dave Foster, Chad Channing, Jason Everman, Dan Peters. Nirvana a fost reprezentativă pentru Generația X și a devenit și mai celebră după moartea neașteptată a lui Kurt Cobain, în 1994, fapt care a determinat și desființarea trupei.

Astăzi, piese de pe albumele Nirvana continuă să fie difuzate de radio-uri la nivel global, iar Kurt Cobain rămâne un simbol important al muzicii rock / grunge. Merită amintită melodia You Know You’re Right, ultima piesă pe care trupa a înregistrat-o înainte de moartea lui Kurt Cobain. Lansată abia la 8 ani distanță de la înregistrare, melodia a ajuns pe primul loc în topurile de radio din întreaga lume, inclusiv pe primul loc în topurile Billboard Mainstream Rock Tracks și Modern Rock Tracks.

Nirvana în filme, jocuri și alte zone

Nirvana este și numele filmului italian SF din 1997 cu Christopher Lambert, Diego Abatantuono, Sergio Rubini și Stefania Rocca în roluri principale, dar și denumirea unui video slot online lansat de Yggdrasil, unul din cei mai populari provideri de conținut pentru cazino.

Pus la punct în noiembrie 2015, slotul Nirvana vine cu o tematică ce include elemente suprarealiste, fanteziste, cu vrăjitoare, pietre prețioase viu colorate, animale mistice. Jocul Nirvana este disponibil cu mize reale la trei din cele mai populare cazinouri licențiate de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc în România, însă îl poți încerca și gratuit la această adresă, alături de multe alte sloturi de cea mai bună calitate inspirate din muzică, filme, seriale, sport și alte domenii.

Grație trupei Nirvana, care a consacrat acest termen la nivel global, cuvântul este des întâlnit inclusiv în diverse domenii comerciale, spre exemplu denumește un sortiment de înghețată deținut de una dintre companiile principale de pe acest segment de produse. Mai mult decât atât, la o simplă căutare pe Google, găsim termenul Nirvana asociat și cu modele de biciclete sau cu un studio de yoga.

Într-un fel, se poate spune că Nirvana este o stare sublimă, la care toți aspirăm în existența noastră, cel puțin pentru a o atinge ocazional. O astfel de stare de fericire absolută este asociată cu pacea și cu lipsa interesului pentru grijile mărunte din viața de zi cu zi. Totuși, când vorbim de Nirvana, cei mai mulți dintre noi se gândesc la legendara trupa de muzică rock și la solistul Kurt Cobain, plecat atât de repede dintre noi.