Victorie concludentă la Sighișoara

Pro-Tineret Sighișoara – Futsal Ceahlăul 4-8 (2-4)

Echipa de fotbal în sală Futsal Ceahlăul a bifat cea de-a zecea victorie în actuala stagiune a ligii a doua, după 8-4, sâmbătă în deplasare cu Pro-Tineret Sighișoara, în etapa cu numărul 15. Deși nu l-au avut la dispoziție pe Avram, suspendat, băieții lui Gabi Bucur au făcut un joc convingător la Sighișoara și au dominat de la un capăt la altul un adversar ceva mai tânăr și cu o oarecare lipsă de experiență. Toți cei 12 jucători pietreni deplasați pentru această partidă au evoluat și și-au făcut datoria, inclusiv cei 2 portari, Postolache și Dumea, care au apărat foarte bine câte o repriză. A fost 4-2 la pauză pentru oaspeți, care s-au desprins în partea a doua, iar la final s-au impus la o diferență normală de 4 goluri, scor 8-4.

Futsal Ceahlăul a început meciul cu Postolache – Todiresei, Grigoriță, Dumitru și Mocanu, iar pe parcurs au intrat și ceilalți fotbaliști din lot. Golurile oaspeților au fost marcate de Grigoriță, Dumitru și Atodiresei, toți cu câte o dublă, Alexandru și Vlad.

„A fost un joc bun, cu dăruire, determinare și un plus de experiență din partea noastră. Am întâlnit o echipă tânără, poarta ne-a ajutat și ea, am avut două linii complete și echilibrate care și-au făcut perfect datoria. E o victorie frumoasă pentru noi, ne menține acolo, pe locul 3, și vrem să rămânem pe podium până la finele sezonului. Mai sunt 3 etape, vrem maxim de puncte din aceste dueluri pentru a încheia stagiunea pe poziția a treia. Se putea și mai mult, dar am suferit la meciurile directe cu cei de la Imperial Wet și Colțea Brașov, iar eșecul de acasă cu Bukovina Vicov ne-a îndepărtat de locul 2“, a declarat antrenorul Gabi Bucur, cel care o vede ca principală favorită la promovare pe Imperial Wet Miercurea Ciuc, în detrimentul ardelenilor de la Colțea Brașov: „Cred că trupa ciucană merită să promoveze, deoarece are bani mai mulți și joacă cel mai bun fotbal din liga a doua“.

După succesul de sâmbătă, gruparea pietreană a ajuns la 30 de puncte, este pe 3 în clasament, iar pe 22 aprilie va juca acasă cu Luceafărul Buzău.

În alte meciuri disputate în runda a 15-a s-au consemnat rezultatele, Fortius Buzău – Informatica II Timișoara 6-6 și Imperial Wet – Inter Gheorghieni 5-3.

Volei

Duelul Moldovei revine Iașului

Penicilina Iași – Unic Piatra Neamț 3-2 (23, -22, -21, 22, 11)

Voleibalistele de la Unic Piatra Neamț au pierdut la mare luptă, scor 2-3, derby-ul Moldovei al turneului pentru locurile 7-12, din etapa a 29-a a diviziei A1. Confruntarea de la Iași a fost una extrem de spectaculoasă, între două formații care se cunosc foarte bine, dar a fost și un duel special între tată și fiu, Dan Gavril la gazde, respectiv Rareș Gavril la oaspete. Cele două combatante au oferit un spectacol total, cu realizări tehnice deosebite, cu răsturnări de scor și cu un final pe muchie de cuțit, în care fetele de la Penicilina au avut în cele din urmă câștig de cauză. De apreciat este faptul că, chiar dacă moare, formația pietreană vrea să moară frumos, cu fruntea sus, și să lase o impresie pozitivă în actuala stagiune. Gazdele de la Penicilina au câștigat primul act destul de greu, la 23, însă elevele lui Rareș Gavril și Mihaela Voivod au întors scorul în favoarea lor, după ce au luat seturile 2 și 3 la 22, respectiv 21. Trupa lui Dan Gavril a egalat la 2, iar în setul decisiv s-a întâmplat ceva care rar se vede pe un teren de volei. Fetele de la Penicilina au condus în tiebreack cu 12-1, însă voleibalistele pietrence au avut o revenire de senzație, au făcut 10 puncte la rând și s-au apropiat la 11-12. Din păcate, vizitatoarele nu au mai avut suflul necesar pe final, Penicilina s-a impus cu 15-11 și a câștigat partida cu 3-2. După acest rezultate, VC Unic a acumulat un singur punct și a coborât din nou pe locul 3 în play out, fiind depășită de Medicina Târgu Mureș.

Miercuri, de la ora 14, Hambele și compania joacă acasă cu Medicina Târgu Mureș, după care campionatul va avea o întrerupere de 10 zile prilejuite cu ocazia sărbătorilor de Paște.

În turneul pentru locurile 1-6, sâmbătă s-a jucat o singură partidă, CSM Târgoviște – Dinamo București, 3-0, iar duelurile dintre CSM București – Alba Blaj, respectiv Știința Bacău – CSM Lugoj, s-au disputat ieri, după închiderea ediției.

Rezultate, turneu 7-12

SCM Pitești – SCM Craiova 3-0 (13, 14, 14)

Medicina Târgu Mureș – CSU Galați 3-0 (24, 16, 11)

Clasament

7.Penicilina Iași 46p – setaveraj 52-46

Medicina Târgu Mureș 41p – setaveraj 47-52 Unic Piatra Neamț 39p – setaveraj 50-54 SCM Pitești 36p – setaveraj 41-57 CSU Galați 6p – setaveraj 10-85 SCM Craiova 5p – setaveraj 15-85

Volei

Volei Club a pierdut la Dej

Unirea Dej – VCM LPS Piatra Neamț 3-0 (20, 16, 21)

Voleibaliștii de la VCM LPS Piatra Neamț au pierdut cu 0-3 confruntarea din deplasare cu Unirea Dej, din turneul pentru locurile 7-12 și au rămas pe ultimul loc în clasament. Confruntarea din Ardeal era însă una importantă doar pentru echipa gazdă, aflată în luptă directă cu Universitatea Cluj pentru evitarea retrogradării. Unirea Dej a câștigat normal la 0 și a profitat de faptul că Universitatea Cluj a cedat cu 0-3 la Bacău și astfel s-a desprins la 3 puncte în clasament de clujeni. De partea cealaltă, VCM LPS a rămas pe ultimul loc cu 5 puncte, iar miercuri va juca acasă cu Banatul Caransebeș.

Rezultate, turneu 7-12

Știința Bacău – Universitatea Cluj 3-0 (22, 25, 21)

Banatul Caransebeș – Știința Baia Mare 3-2 (-18, -21, 23, 21, 9)

Clasament

Știința Baia Mare 44p – setaveraj 57-58 Banatul Caransebeș 41p – setaveraj 54-59 Știința Bacău 37p – setaveraj 50-61 Unirea Dej 25p – setaveraj 42-72 Universitatea Cluj 22p – setaveraj 32-72 VCM LPS Piatra Neamț 5p – setaveraj 16-85

Zalăul rămâne lider

Sâmbătă s-au jucat și partidele din turneul pentru locurile 1-6, acolo unde nu s-a înregistrat nicio surpriză, favoritele câștigând pe teren propriu. Municipal Zalău rămâne în continuare pe primul loc în clasament, cu un avans de 4 puncte față de cea de-a doua clasată, Arcada Galați, după ce s-a impus cu 3-1 în duelul de acasă cu Steaua București. Lupta pentru titlu pare a se da între 3 grupări, Municipal Zalău, Arcada Galați și SCM Craiova.

Rezultate, turneu 1-6

Municipal Zalău – Steaua București 3-1 (-23, 17, 19, 19)

SCM Craiova – Tricolorul Ploiești 3-1 (-23, 20, 16, 11)

Arcada Galați – CSM București 3-0 (18, 20, 22)

Clasament

1.Municipal Zalău 70p – setaveraj 77-31

Arcada Galați 67p – setaveraj 74-35 SCM Craiova 65p – setaveraj 74-31 Steaua București 60p – setaveraj 70-38 Tricolorul Ploiești 52p – setaveraj 64-49 CSM București 34p – setaveraj 42-61

Fotbal

Succes în deplasare pentru CSM Roman

Olimpia Râmnicu Sărat – CSM Roman 0-1 (0-0)

Fotbaliștii de la CSM Roman au obținut cea de-a doua victorie consecutivă în deplasare, după 1-0, vineri pe terenul celor de la Olimpia Râmnicu Sărat, în etapa a 22-a a ligii a treia. Confruntarea de la Râmnicu Sărat a fost una destul de echilibrată, între două formații apropiate valoric, care s-au anihilat reciproc timp de 76 de minute. Atunci, atacantul oaspeților, Cosmin Țapu a marcat singurul gol al confruntării, gol care a adus în final toate cele 3 puncte grupării de la malul Moldovei. După succesul de vineri, formația pregătită de Gabi Țapu și Iosif Susanu a ajuns la 33 de puncte și a urcat pe poziția a cincea în clasamentul seriei întâi. Runda viitoare, Popa și compania vor evolua pe teren propriu cu SC Bacău.

În celelalte partide din etapa a 22-a s-au consemnat rezultatele: Aerostar Bacău – CSM Pașcani 2-3, Sporting Liești – AFC Hărman 0-2, Olimpic Cetate Râșnov – AFK Miercurea Ciuc 1-0, Sportul Chișcani – AFC Odorheiu Secuiesc 0-1, Metalosport Galați – Avântul Valea Mărului 0-2. SC Bacău – Atletico Vaslui nu s-a disputat, iar Știința Miroslava a stat.

Rezultat

Divizia A, handbal feminin, etapa XXI

HCF Piatra Neamț – Activ Plopeni 25-21 (11-6)